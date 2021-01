Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 28. Januar 2021

Die Verschuldung der USA beträgt 27 Billionen.



Mit dem Übergang der aktuellen Präsidentschaft und der Notwendigkeit, enorme Mengen an Geld zu drucken, um nationale Impfungen zu finanzieren, ist eine zukünftige monetäre Expansion unvermeidlich.



Silber ist der einzige deflationäre Vermögenswert, der noch übrig ist und seit den 1980er Jahren an Wert verloren hat. Während einige Investoren denken könnten, dass dies ein guter Grund ist, Silber nicht zu kaufen, würde ein konträrer oder kontra-intuitiver Ansatz eine Gelegenheit in etwas so Unterbewertetem finden.



Je mehr Geld im Umlauf ist, desto größer ist der potenzielle Geldfluss, den sie in Edelmetalle verfolgen können. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht und der Geldfluss aus dem Aktienmarkt abfließt, wird er seinen Weg zurück in die Edelmetalle finden, und die Preise werden steigen.

Gold/Silber-Verhältnis, Monatschart vom 28. Januar 2021

Wenn Sie den nächsten Chart betrachten, werden Sie einen klaren Trend in Bewegung feststellen. Unbestreitbar. Und doch gibt es immer wieder diese Fehde zwischen Fundamentalisten und Chartisten. Unserer Meinung nach ist jede extreme Sichtweise des Tradings ungesund. Man sollte einen offenen Geist haben und sich vom Markt führen lassen. Das Prinzip ist, dass die Charts die Meinungen aller Marktteilnehmer umfassen, und in der Summe bedeutet dies alle Interpretationen der Fundamentaldaten. Während Chartisten dieses Argument lieben, übersieht es, dass Fundamentaldaten essentiell sind, um einen langfristigen Markt zu bewerten, vor allem wenn sich die Geschichte in einem dramatischen Ausmaß ändert. Eine Million Gründe, Silber zu kaufen.Wir befinden uns an einem so bedeutenden Punkt in der Geschichte, an dem die Fundamentaldaten für die Vorhersage des langfristigen Vermögenserhalts noch wichtiger sind als sonst. Hier ist der Grund dafür: