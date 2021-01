Befreiungsschlag im Silber?

Ist das nun der Befreiungsschlag, auf den wir seit Wochen warten? Gestern schoss der Silberpreis in die Höhe und hat das Level bislang auch verteidigt. Somit ist das ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg, den wir in unserem Szenario hinterlegt haben. Vorrangig erwarteten wir den Anstieg des Preises über 28.10 $, der vielleicht somit begonnen haben könnte.Nachdem dieser Widerstand bei 28.10 $ überwunden wurde, gehen wir von einer Wende und einem folgenden Bärentrend aus, der sich bis unter 23.63 $ fortsetzen müsste. Überrascht uns das Silber aber oberhalb von 28.10 $ noch einmal, so kann es sein, dass sich die Alternative mit 35% durchsetzt und der Kurs über 29.24 $ durchbricht. Es wird also nach wochenlanger Lethargie wieder spannend ums Silber!Was hat das Ganze mit der nun knapp 3 Millionen Anleger starken Reddit Gruppe Wallstreet Bets zu tun? Und warum ist der Kurs von First Majestic so gestiegen und wird das nachhaltig sein oder bald wieder abverkaufen? Nun das ist eine eigene Geschichte für sich, mit der wir uns am Wochenende beschäftigen werden im Gold und Silber Update welches an unseren Verteiler geschickt wird.Im nächsten Schritt sehen wir das Silber über $28.10 klettern. Bevor es von da die $29 erreicht. Seien Sie vorsichtig am Markt, wer dachte 2020 war ein verrücktes Jahr, der muss neue Superlative für 2021 erfinden, denn der große Sturm hat gerade erst wirklich begonnen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].