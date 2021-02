Nachgeliefert

Der US-Kongress hat schnell - schnell deshalb, weil nun beide Kammern über die gleichen Mehrheitsverhältnisse verfügen - das Hilfspaket über 1900 Milliarden USD durchgebracht und dies schuf Optimismus an den Märkten und dieser Optimismus wiederrum Sprungliquidität.Im Metallsektor hatte Gold schon die Unterstützung im Bereich 1770 USD getestet und der Liquiditätsschub kam keine Sekunde zu früh und war notwendig, um die 1800 wieder zu erreichen;Das Sonderthema Silber versank nach dem Pump (and Dump) gewisser Martakteure nicht, es dumpte also nur wenig;Platin hielt sich gut;Palladium gab wieder ein kursmäßiges Lebenszeichen von sich.Der Umstand, dass es sich um Liquidität handelt und um nichts Anderes ist auch an den Aktienindizes ersichtlich:DAX sportlich und synchron mit allen Anderen inkl. synchron mit den Metallen;NASDAQ 100 ebenso;Und der größte, der SPX 500 mit neuem All-Time-High, das zu analysieren Zeit war und es war unter niedrigem VolumenGleichzeitig konnte der BitCoin wieder zulegen;Und zum Abschluß der ursachenermittelnden Beweisführung hielt die 10-jährige US-Staatsanleihe im Kurs ihren Support.US-Non-Farm-Payroll mit 49k vs. 50k Erwartung trugen als Fundamentalfaktor jedenfalls in keine Richtung bei. In der Hektik konnte nur der SPX 500 genau unter die Lupe genommen werden: Neues All-Time-High bei wenig Volumen und negativen RSI dämpfen jedenfalls die Euphorie und mahnen zur Wachsamkeit.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.