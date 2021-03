Belmont Resources schließt Bohrungen auf Goldprojekt A-J ab

Vancouver, 4. März 2021 - Belmont Resources Inc. (Belmont), (oder das Unternehmen), (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) berichtet, dass sein erstes Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt A-J im Bergbaubezirk Greenwood im Süden von British Columbia abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden NQ-Bohrkernbohrungen von 2.061 Meter abgeschlossen und neun Bohrlöcher niedergebracht, um IP-Ziele unterhalb des Kontakthofs und der Goldtrends A-J zu testen.Zurzeit wird der Bohrkern protokolliert und die Proben wurden an das Labor ALS Laboratories geschickt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald die Analyseergebnisse vorliegen, gesammelt und interpretiert wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57092/BEANRMarch42021(002)_DEPRcom.001.jpegBohrplan 2021 des Goldprojektes AJ Goldhttps://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/03/AJ-2021-Drill-Plan.jpgDas Konzessionsgebiet Athelstan Jackpot (AJ) liegt im Bergbaubezirk Greenwood im Süden von British Columbia. Auf A-J werden die ehemaligen Goldminen Athelstan und Jackpot (7.600 Unzen Au & 9.000 Unzen Ag) (Minfile 082ESE047) zusammen mit historischen hochgradigen Probenergebnissen aus Goldgruben, Gräben und Grubenhalden mit Listwänit assoziiert, einer wichtigen ultramafischen Gesteinsalteration, die in direktem Zusammenhang mit einigen mehrere Millionen Unzen Gold schweren Lagerstätten in British Columbia stehen, und zwar Atlin, Bralorne und Barkerville sowie dem Bezirk Motherlode in Kalifornien.Eine wichtige, 1 km lange mal 200 m breite Zone aus Listwänit, die alle bekannten Zonen mit Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet beherbergt, darunter auch die Goldminen Athelstan und Jackpot, wird als starke Widerstandsanomalie definiert. Das Widerstandshoch wird als silizium-alteriertes Gestein mit Quarzerzgängen und Listwänit interpretiert. 1Eine kürzlich durchgeführte geophysikalische Vermessung identifizierte eine große, übereinstimmende Aufladbarkeits- und Widerstandanomalie 130m unterhalb der 1-km-Zone an der Oberfläche, die das Ziel des Bohrprogramms war.George Sookochoff, President & CEO von Belmont Resources Inc. , sagte: Mineralisierung und Alterationsansammlungen des Bohrkerns werden von unseren Geologen genauestens analysiert. Die neu gesammelten Informationen werden zusammen mit den Analyseergebnissen verwendet, um das Verständnis des mineralisierten Systems AJ zu verbessern und ein genaueres Modell zu entwickeln, das wir für den Entwurf der nächsten Phase des Bohrprogramms weiter im Osten des Gebiets der Mine Jackpot im Laufe des Jahres 2021 nutzen können.Belmont Resources beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Gold-Kupfer-Lithium-Projekten in Nordamerika. Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und geologischer Modellierungen identifiziert das Unternehmen mögliche Quellen von Gold-Kupfer-Lithium-Mineralisierungen.- Goldminen Athelstan & Jackpot, B.C. (Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot (100%)o Bohrungen abgeschlossen- Lithiumprojekt Kibby Basin, Nevada (100%)o Schürfrechte um 500% erweitert, Großteil von Kibby Basin abgedeckt- Kupfer-Goldmine Betts, B.C. (Konzessionsgebiet Come By Chance - 100%) -o Potenzielle Kupfer-/Gold-Porphyr und epithermale Lagerstätte einer Bonanza--Gold-haltigen Zone.- Gold-Silberminen Bertha & Pathfinder, B.C. (Konzessionsgebiet Pathfinder - 100%).o Konzessionsgebiet umgeben von Kinross Gold - 5. größter Goldproduzent der Welt- Kupfer-Goldmine Lone Star, Bundesstaat Washington (Konzessionsgebiet Lone Star - LOI)o Historischer Kupfer-Goldproduzent mit historischer Ressource (2007)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57092/BEANRMarch42021(002)_DEPRcom.002.pngLinda Caron, M.Sc., P.Eng., ist die qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101, welche die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt hat.1. Bewertungsbericht zum Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot von Linda Caron, M.Sc., P.Eng, August 30, 2004.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:George SookochoffGeorge Sookochoff, CEO/PresidentTel: 604-683-6648E-Mail: george@belmontresources.comWebsite: www.BelmontResources.comWir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat. 