Gold Korrektur - Das hätte ja niemand voraussehen können!

Was wurden wir wieder gescholten, als wir bereits im September letzten Jahres den jetzt getroffenen Zielbereich im Goldmarkt benannt hatten. Wie konnten wir das vor über 5 Monaten schon wissen oder fairerweise, warum haben wir spekuliert, dass es so kommt?Weiter geht es also abwärts, und es scheint fast so, als könnte es dem Goldpreis dabei nicht schnell genug gehen. Somit rutscht der Goldpreis förmlich in den hinterlegten blauen Zielbereich, welcher uns die Türen zum goldenen Paradies öffnen sollte. Wir erwarten primär, dass sich der Goldpreis tief in den Bereich zwischen 1722 $ und 1606 $ reinbohrt und in etwa um 1640 $ anfängt, seine Trendwende durchzusetzen. Wie bereits vor über 5 Monaten festgestellt, haben wir hier sehr günstige Einstiegschancen in den Goldmarkt.Schließt der Kurs in dem hinterlegten Zielbereich seine Abwärtsbewegung ab, so können wir uns nämlich auf einen anhaltenden Aufwärtstrend freuen, der uns über 1966 $ bringen sollte. Ein alternativer frühzeitiger Ausbruch ist momentan von uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% betitelt und würde sich erst ab 1879 $ durchsetzen.Wir halten also fest, dass es für das Gold noch erst mal weiter nach Süden gehen sollte, wobei wir die Trendwende in eine nachhaltige Aufwärtsbewegung um die Marke bei 1640 $ sehen. Das Jahr 2021 wird also ein sehr spannendes für Gold und Silber werden. Sobald wir eine gesicherte Trendwende haben, verschicken wir eine Trading-Nachricht an unseren Verteiler.© Philip Hopf