Yamana Gold - der Kampf beginnt!

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie erfuhr in den vergangenen Monaten reichlich Druck. Denn der Kurs fiel allein im Januar und Februar um stolze 35 %. Dabei wurde im Vormonat, per Monatssschlusskurs, sogar die wichtige Unterstützung bei 4,20 USD unterschritten. Seither zeigt sich allerdings ein Kampf um eben dieses Level und umso spannender ist die aktuelle Situation - mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Zuletzt zur Mitte des Januars (15.01.2021) coverten wir hier die Aktie und die Chance einer möglichen Stabilisierung stand durchaus im Raum. Allerdings die Unterstützungszone von 4,80 bis 5,00 USD nur kurzfristig dem bärischen Verkaufsdruck standhielt und so doch letztlich aufgegeben wurde. Seither tropften die Notierungen weiter gen Süden und führten die Anteilsschein zur nächst tieferen Station bei 4,20 USD. Aktuell erfolgte wieder ein erster Abpraller und so stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit. Sollten die Kurse jedenfalls die Zone um 4,20 USD verteidigen können, und danach sieht es im Zuge des heute sehr bullisch wirkenden Goldpreises auch aus, könnten weitere Zugewinne erfolgen. Als erstes Ziel bietet sich die vorherige Unterstützung bei 4,80 USD, welche nunmehr als Widertand fungiert. Dort wird es dann definitiv spannend.Denn ein Ausbruch bzw. eine Zurückeroberung darüber dürften den Bullen weiteren Rückenwind bescheren, sodass es in der Folge zu weiteren Kurssteigerungen in Richtung 5,60 USD kommen könnte. Demgegenüber steht natürlich das letztliche Scheitern am aktuellen Unterstützungsniveau rund um 4,20 USD. Sollte es hierbei zu einer Unterschreitung des letzten Reaktionstiefs bei 3,99 USD kommen, würde umgehend die darunterliegende Unterstützung bei 3,60 USD auf die Agenda rücken. Im Falle einer weiteren Korrekturverschärfung müsste man darüber hinaus sogar Abgaben bis zum Niveau bei 3,20 USD einplanen.Sollten die Bullen die bisherige Erholung, sowie insbesondere den heutigen Push, ausnutzen können, so erlaubt sich kurzfristiges Potenzial bis zum nunmehrigen Widerstand bei 4,80 USD. Oberhalb dessen würde sich sogar weiterer Spielraum bis zum Niveau von 5,60 USD eröffnen können.Der Kampf ist eröffnet und trotz der sich aktuell darstellenden Loslösung vom Unterstützungsniveau bei 4,20 USD, bleibt eine latente Gefahr bestehen. Sollten die Notierungen daher doch wieder unter 4,20 USD bzw. speziell 3,99 USD zurückfallen, wäre der Startschuss weiterer Verluste bis 3,60 bzw. 3,20 USD gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.