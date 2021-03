Sabina Gold & Silver Corp. kündigt Bought Deal in Höhe von 35 Mio. C$ an

Sabina Gold & Silver Corp. gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Vermittlern unter der Leitung von BMO Capital Markets und RBC Capital Markets abgeschlossen hat. Demnach erklären sich dieser bereit, auf Buy-Deal-Basis 18.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,95 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von ca. 35 Mio. C$ zu kaufen.



Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um zusätzliche Stammaktien von bis zu 15% der ausgegebenen Aktien zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken.



Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. März 2021 abgeschlossen.





© Redaktion

