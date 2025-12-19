Florian Grummes: Silber auf Rekordkurs  Potenzial für 100 $ und mehr

In einem kürzlich geführten Interview mit Palisades Gold teilte Florian Grummes, Gründer und Geschäftsführer von Midas Touch Consulting, seine Einschätzungen zur aktuellen Lage auf dem Edelmetallmarkt sowie zu Investitionsmöglichkeiten mit. Er hob die jüngste Stärke von Silber hervor und wies darauf hin, dass es nach jahrzehntelangem Widerstand die 50-Dollar-Marke überschritten habe.Er prognostiziert kurzfristige Gewinne von bis zu 72 $ und ein langfristiges Ziel von 100 $ oder mehr. Grummes betonte, dass Silber ein erhebliches langfristiges Potenzial habe und der Preis letztendlich 250 $ bis 500 $ erreichen könnte.Auch Platin, das oft übersehen wird, fand seine Aufmerksamkeit. Grummes beschrieb es als 30-mal seltener als Gold, es werde jedoch nur zu einem Drittel des Goldwertes gehandelt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen glaubt er, dass Platin eine erhebliche Wertsteigerung erfahren könnte.Er sprach auch über den Aufstieg von tokenisierten Edelmetallen wie Tether Gold, die Liquidität und digitale Bequemlichkeit bieten. Dies könnte in einem Hyperinflationsszenario von entscheidender Bedeutung sein, in dem die Menschen das Vertrauen in Fiat-Währungen verlieren, erklärt er.Grummes sieht ein erhebliches Aufwärtspotenzial bei Bergbauaktien, insbesondere bei Large-Cap-Unternehmen wie Barrick und Newmont, aber auch bei Junior-Bergbauunternehmen. Trotz des jüngsten Preisanstiegs glaubt er, dass es noch Spielraum für Wachstum gibt, insbesondere, wenn der Goldpreis weiter steigt. Er sieht auch im Ölsektor eine unterbewertete Chance, da geopolitische Spannungen und Unterinvestitionen potenzielle zukünftige Gewinne begünstigen.© Redaktion GoldSeiten.de