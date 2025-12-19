Simbabwe verzichtet auf Erhöhung der Goldförderabgaben

Wie aus einem überarbeiteten Haushaltsentwurf für 2026 hervorgeht, der am Mittwoch vom Unterhaus des Landes verabschiedet wurde, hat Simbabwe seinen Vorschlag, die Goldförderabgaben auf 10% zu verdoppeln, zurückgezogen. Dieser Schritt folgt auf starken Widerstand von Bergbauunternehmen und Industrieverbänden, berichtet Reuters.
Ursprünglich hatte Finanzminister Mthuli Ncube vorgeschlagen, die Lizenzgebühr für Gold, das zu einem Preis von über 2.501 $ pro Unze verkauft wird, auf 10% anzuheben. Nach ausführlichen Debatten kündigte Ncube jedoch an, dass der Satz von 10% nur noch gelten soll, wenn der Preis 5.000 $ pro Unze übersteigt. Für Goldpreise zwischen 1.200 $ und 5.000 $ bleibt die Gebühr bei 5%. Kleinbergbauunternehmen zahlen weiterhin niedrigere Sätze von bis zu 2%.
Branchenakteure, darunter große Bergbauunternehmen wie Caledonia Mining Plc, hatten gewarnt, dass die vorgeschlagene Erhöhung die Rentabilität beeinträchtigen würde insbesondere in der Blanket-Mine von Caledonia und dem geplanten 500-Millionen-Dollar-Projekt Bilboes. Kritiker argumentierten, die Erhöhung würde die Bemühungen Simbabwes untergraben, Investitionen anzuziehen, und das Ziel des Landes behindern, einer der führenden Goldproduzenten Afrikas zu werden.
In den elf Monaten bis November 2025 erzielte Simbabwe mit 42 Tonnen eine Rekordgoldproduktion und übertraf damit die 37 Tonnen des Vorjahres. Die Erhöhung der Lizenzgebühren wurde jedoch als potenzieller Rückschlag für das künftige Wachstum des Sektors angesehen.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!