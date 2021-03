Gold - Das ist die Letzte Chance!

Gold Chart (20.10.2020)

Gold Chart (12.03.2021)

Der kürzliche Ausbruch des Goldpreises aus unserem in blau hinterlegten Zielbereich kam relativ abrupt und hat möglicherweise den einen oder anderen, der sich im Zielbereich nicht barrenweise eingedeckt hat, etwas zu früh erwischt. Dieser Zielbereich und unsere bärische Prognose wurde von uns vor weit über 4 Monaten im Chart hinterlegt.Damals hieß es noch ihr seid wahnsinnig, der Preis wird in diesem Umfeld der Krise und Drucken der Notenbanken auf keinen Fall so stark korrigieren, sondern direkt durchstarten.Wir lagen Mitte 2020 falsch mit unserer Prognose fallender Preise und waren einen Wellengrad zu früh dran, jetzt haben wir uns rehabilitiert und die Trendwende im Kurs knapp 5 Monate im Vorraus richtig berechnet.Keine Sorge, das Gold dreht noch mal eine Ehrenrunde und ist wieder im Zielbereich, womit es nochmal Einkaufsmöglichkeiten gibt! Unsere Primärerwartung ist nun nach oben gerichtet und wir rechnen damit, dass sich der Goldpreis entgegen der 1879 $ entwickelt, um diesen Widerstand auszutesten. Danach dürfte auch die 1966 $ Marke dran glauben, auch wenn es noch zu früh ist, um zu sagen, ob diese durchschossen wird oder dort dann Schluss ist.Zudem sehen wir noch eine 40%ige Alternative unterhalb der Unterstützung von 1673 $. Wir hatten als ursprüngliches Idealziel einen Bereich um 1640 $ angedacht und vielleicht tut uns das Gold ja den gefallen und zieht sein Tief dorthin nach.Insgesamt bleibt es spannend ums Gold. Im Primärszenario sehen wir nun einen Anstieg über 1879 $ eintreten. Zu 40% kann es aber sein, dass das Gold sein Tief aber etwas nach unten korrigiert und uns noch bessere Einstiege ermöglicht.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].