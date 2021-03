Steht Inflation oder Deflation an?

Gemäß des Maßstabs M0 der Geldmenge fand zwischen Februar 2020 und Januar diesen Jahres eine Zunahme um 52% statt. Hier eine Grafik der Geldmenge M0 bis ins Jahr 2000 zurück:Hier. Beweise für die kommende Hyperinflation. Es brauchte Jahrhunderte, um eine Geldbasis von 3,4 Billionen Dollar zu erreichen und weniger als ein Jahr, um diese um mehr als die Hälfte zu erhöhen. QED. Das ist alles, was Sie wissen müssen! Zumindest sagen das diejenigen, die sich sicher sind, dass die Preise in die Höhe schießen werden. Und natürlich sagen diejenigen auch, dass Sie Gold kaufen sollten, weil dessen Preis ebenfalls in die Höhe schießen wird.Auf der anderen Seite argumentieren die Mitläufer und Verfechter der Zentralbank und Defizitausgaben, dass die aktuelle Geld- und Fiskalpolitik nicht falsch ist. Paul Krugman behauptet in dieser Debatte, dass Bidens Rettungspaket über 1,9 Milliarden Dollar nicht sonderlich viel Inflation verursachen wird.Eine Umfrage der Bank of America scheint dies zu bestätigen. Insgesamt 64% der Leute planten, Schulden abzubezahlen, die 1.400 Dollar zu sparen oder zu investieren. Die Reichen werden nichts erhalten, also zeigt diese Reaktion, dass die Mittelklasse nicht plant, dieses Geschenk leichtfertig auszugeben. Eine hässliche Tatsache ist, dass der Ölpreis auf 65 Dollar gestiegen ist. Und der Zwilling der Inflation sind steigende Zinsen. Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe ist auf 1,6% gestiegen. Argumentieren diese Datenpunkte nicht für eine beschleunigende Inflation?Zeitgleich bewerben die meisten Autowerbespots 0% Zinsen für fünf- bis sechsjährige Kredite. Das ist nicht nur ein Datenpunkt für niedrigere Zinsen, sondern auch für nachgiebige Preise. Der Preis des Autos mag nicht viel weniger sein, doch die Nullzinsen sind eine Subvention, die zusätzliche tausende Dollar je Auto wert sind.Krugman argumentiert, dass es nicht stimulierend ist, arbeitslosen Menschen kostenloses Geld zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet mit Hinsicht auf seine Wirtschaftstheorie nicht-inflationär. Seine Begründung ist hier, dass es einfach das Einkommen ersetzen würde, dass die Leute ansonsten erhalten hätten, wären sie angestellt gewesen. Und somit verschafft es ihnen keine zusätzliche Kaufkraft.Der Trugschluss ist so offensichtlich, dass wohl ein Achtklässler ihn durchschauen könnte. Als diese Leute arbeiteten, produzierten sie Waren und Dienstleistungen. Nun wird ihnen dasselbe gezahlt, doch sie produzieren nichts. Die Schecks erhöhen also die Nachfrage, doch der Lockdown reduziert wiederum das Angebot. Wenn das Angebot fällt, die Nachfrage jedoch dieselbe bleibt, würden wir wohl höhere Preise erwarten. Das können wir bei bestimmten Waren beobachten. Der Consumer Price Index ist in den letzten Monaten gestiegen. Doch betrachten Sie diesen Chart, der bis März 2020 zurückreicht, und die Veränderung auf jährlicher Basis im CPI zeigt.Diese Daten umfassen den letzten Monat. Die Inflationszahl ist nicht außerhalb der Spanne, trotz atemberaubenden Anstieg der Geldbasis. Jedes Argument für extreme Inflation wird essentiell sagen müssen "Ja, doch sie kommt."Tut sie das? Bevor wir uns damit befassen, ermutigen wir unsere Leserschaft dazu, an die vorherigen Zeiten zu denken, als das Kommentariat während langen Zeiträumen fallender Zinsen aufgeregt war; das sagt uns, dass eine große Inflation bevorsteht. Ebenfalls hören wir oft, vor allem in der alternativen Investmentgemeinschaft, dass die offiziellen CPI-Maßstäbe eine Lüge sind. Sie sind keine Lüge, sondern etwas anderes.