Gold/Silber - Gold so lala aber Silber sieht übel aus!

So richtig haben die Goldbullen den Tritt noch nicht gefunden. Nachdem wie seit Monaten erwartet der Zielbereich für eine Trendwende angelaufen wurde, konnten die Bullen den Kurs zwar darin abfangen. Doch richtig durchsetzen, kann sich der Kurs auf der Oberseite bislang nicht. Dies bietet nun vielen die Option hier noch einzusteigen.Zum anderen schürt es aber auch Zweifel daran, ob Gold denn nun wirklich durchstarten kann. Denn unterhalb von 1764 $ bleibt der Markt anfällig für einen Rückfall in die Korrekturbewegung. Sprich es müssen dann in jedem Fall nochmal Kurse unter 1673 $ eingeplant werden. Wahrscheinlich wäre dann ein Anlaufen der 1640 $, welche ursprünglich mal, das ideale Ziel dieser Korrektur waren.Im Silber sehen wir aktuell noch deutlich tiefere Kurse auf uns zukommen.Ich meine den meisten Permabullischen Anlegern dämmert das auch so langsam. Im Umfeld der größten Geldmengenausweitung in der Geschichte der Menschheit, bewegen sich die Metalle nach unten und das seit Monaten.Wir sehen Preise um die 20 $ auf uns zukommen. Bevor ich hier länger auf das wie und wann eingehe, in Video gehe ich detailliert die von uns erwartete Bewegung im Silbermarkt ein und bespreche wo wir einsteigen.