Surge Copper erwirbt strategischen Landbesitz im Projektgebiet Berg

Vancouver, 7. April 2021 - Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt: G6D2) (Surge oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit zwei Verkäufern endgültige Kaufverträge für Vermögenswerte über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an bestimmten Mineralclaims im östlichen Teil des Konzessionsgebiets Berg und südlichen Teil des Konzessionsgebiets Ootsa abgeschlossen hat. Der Erwerb dieser Claims konsolidiert Surges Besitz des Prospektionsgebiets Bergette, das das am weitesten fortgeschrittene regionale Explorationsziel auf dem Konzessionsgebiet Berg außerhalb der Lagerstätte Berg ist.Das Zielgebiet Bergette liegt rund 10 Kilometer östlich der Lagerstätte Berg. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten eine 2 km mal 2 km große Kupfer-in-Boden-Anomalie, die die inneren Ränder einer nach Osten hin offenen, intrusiven magnetischen Anomalie überspannt. Historische oberflächennahe Bohrungen in den südwestlichen und nordwestlichen Ecken der Bodenanomalie durchschnitten Porphyrmineralisierung, einschließlich 0,29% Cu, 0,011% Mo und 0,6 g/t Ag über 70 Meter und 0,32% Cu und 0,010% Mo über 64 Meter mit sowohl kalihaltiger Alteration als auch Gehalten, die sich zur Tiefe hin steigern. Eine AeroTEM-Vermessung, die 2010 über dem Gebiet abgeschlossen wurde, zeigt auch eine EM-geophysikalische Anomalie, die in Ausmaß und Umfang der Signatur über dem Lagerstättengebiet Berg entspricht.Das Unternehmen plant ein Oberflächenexplorationsprogramm auf Bergette, das Mitte Juli diesen Jahres beginnen und sich auf die Erweiterung und vollständige Definition der großen Kupfer-in-Boden-Anomalie und den Abschluss der Oberflächenkartierung und Gesteinsproben konzentrieren und möglicherweise auch eine bodenbasierte, geophysikalische IP-Vermessung über dem gesamten Zielgebiet durchführen soll.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57706/SURG_070421_DEPRcom.001.pngÜbersichtskarte des Zielgebiets Bergette mit Kupfer-in-Boden-Werten und historischen Bohrlochmündern über luftgestützter magnetischer Total-Intensität.Gemäß den Konditionen der Kaufverträge für Vermögenswerte wird Surge an zwei Verkäufer insgesamt 850.000 Stammaktien ausgeben und separate Nettoschmelzabgaben für die Claims anmelden, die jeweils bestimmten Rückkaufrechten unterliegen. Die Konditionen der Verträge und die Ausgabe der Surge-Aktien müssen noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.Das Unternehmen gibt auch seine Teilnahme an den folgenden bevorstehenden, virtuellen Investorenkonferenzen bekannt:- 121 Mining Investment Americas Online 27-29 April- 121 Mining Investment EMEA Online 25-27 Mai- 121 Mining Investment APAC Online 16-18 JuniDr. Shane Ebert P.Geo. ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 für die Projekte Ootsa und Berg und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.Das Unternehmen ist Eigentümer einer Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Ootsa, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyrlagerstätten East Seel, West Seel und Ox umfasst, die an die Tagebaumine Huckleberry Copper im Eigentum von Imperial Metals angrenzen. Das Konzessionsgebiet Ootsa enthält auf eine Grube beschränkte, mit NI 43-101 konforme Kupfer-, Gold-, Molybdän- und Silberressourcen in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet.Das Unternehmen erwirbt derzeit auch eine 70%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Projekt in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und befindet sich 28 km nordwestlich der Lagerstätten Ootsa. Berg beinhaltet grubenbeschränkte NI 43-101-konforme Kupfer-, Molybdän- und Silberressourcen, die als nachgewiesen und angedeutet eingestuft sind. 