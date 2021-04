Gold/Silber - Respekt wieder hergestellt!

Ein dickes Lob geht hier an die Bullen des Goldmarktes, die sich tapfer zurückgekämpft haben und die Lethargie nach Erreichen des Zielbereichs abgeschüttelt zu haben scheinen. Der Goldpreis befindet sich nun oberhalb des Widerstandes von 1742 $, der aber noch nicht ganz überwunden ist.Zwar scheinen sich die Bullen hier drüber breitzumachen, aber wir wollen es nicht voreilig als abgeschlossen sehen. Primär erwarten wir, dass der Goldpreis sich über 1742 $ hält und seine Bewegung bis um 1782 $ fortsetzt. Dort wartet eine kleinere Korrektur auf uns, und im Anschluss sollte der Kurs dann aber wieder bullisch weitermachen.Wir werden hier dann bald einen weiteren Zielbereich für Long Positionen hinterlegen. In der letzten blauen Box hatten wir bereits Long Positionen hinterlegt, für die kommende Zielbox werden wir weiter aufstocken und diese per Mail an unseren Verteiler verschicken.Zwar haben es die Bullen bereits geschafft, den Respekt wiederherzustellen, aber noch trauen wir der ganzen Sache nicht. Einem Abstieg unter 1673 $ geben wir immer noch satte 40% Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall würde das ausgebaute Tief noch etwas nach Süden gezogen werden.Wir halten fest, dass das Gold weiter steigen muss und dabei bis um 1782 $ kommen sollte. Von dort geht es kurz runter bis maximal 1742 $, bevor der Aufwärtstrend weitergeht.Im Silber sieht die Situation anders aus.Die Bären sind technisch ausgeknockt, da sie sich nicht mehr gegen die Bullen verteidigen können. Nun müssen sie diese Schmach so hinnehmen und auf eine Revanche warten. Mit anderen Worten sehen wir den Silberpreis steigen und diese Bewegung bis zwischen 27.045 $ und 27.825 $ ausbauen.Somit gehen wir davon aus, dass der erste Teil der Abwärtsbewegung schon bei 24.04 $ abgeschlossen wurde und wir uns nun in der Welle (b) in blau befinden. Mit Abschluss dieser bekommen die Bären eine Chance zur Revanche. Primär gehen wir zwischen 27.045 $ und 27.825 $ von einer Trendwende aus, die uns unter 20 $ bringen sollte.Verpassen die Bären auch diese Chance, könnte es sein, dass sich das Alternativszenario mit 30% Wahrscheinlichkeit oberhalb von 30.35 $ durchsetzt und neue Hochs mit sich bringt.Primär gehen wir davon aus, dass der Kurs zwischen 27.045 $ und 27.825 $ ansteigt. Von dort sollte der Silberpreis drehen und dann über längere Sicht bis unter 20 $ kommen. Wir gehen also von einer Zwischenkorrektur im Silber mit anschließender Fortführung der Abwärtsbewegung aus. Sollte sich das Szenario ausspielen, würde wahrscheinlich auch der Goldmarkt nochmals stärker in unsere Blaue Box zurückkommen.Langfristig ändert dies nichts an unserem bullischen Ausblick. Wir halten an unseren Physischen Positionen fest und bauen diese bei günstigeren Preisen weiter aus.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].