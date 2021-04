Aufwärtsphase der Goldaktien beschleunigt sich

Der junge Goldaktien-Aufschwung beschleunigt sich, und die schnell steigenden Preise locken weiteres Kapital an. Dieser Sektor hat in den letzten Wochen mehrere große Aufbrüche nach oben vollzogen, was Skeptiker in Gläubiger zu verwandeln beginnt. Trotz ihrer starken Aufwärtsdynamik, die verfolgt wird, sind die Goldaktienpreise noch weit von überkauften Niveaus entfernt, die vor einem bevorstehenden Ausverkauf warnen. Dieser steigende Aufwärtstrend hat immer noch großen Spielraum, um weiter zu steigen.Die Gewinne der Goldbergbauunternehmen sind in hohem Maße von den vorherrschenden Goldpreisen abhängig, die die Aufwärts- und Korrekturzyklen dieses Sektors bestimmen. Anfang März, als die letzte ausgedehnte Korrektur der Goldaktien ihren Tiefpunkt erreichte, schrieb ich einen Artikel über den momentanen Ausverkauf bei Gold. Er schloss mit den Worten: "Der Verkauf von Goldfutures, der all dies ausgelöst hat, ist endlich und steht wahrscheinlich kurz vor der Erschöpfung. Danach sollte sich Gold stark erholen." Wir waren für einen neuen Aufwärtstrend positioniert.Zum Zeitpunkt der großen Bodenbildung waren die Handelsbücher in unseren Newslettern voll mit fundamental überlegenen Aktien von Goldbergbauunternehmen. Wir fügten sie hinzu und empfahlen sie zu niedrigen Preisen, als sie tief in Ungnade gefallen waren. Ein paar Wochen später schrieb ich einen weiteren Artikel, in dem ich die jüngsten Quartalsergebnisse der mittelgroßen Goldbergbauunternehmen analysierte. Sie befinden sich im Sweetspot für Aktienkurssteigerungspotenzial, wenn der Goldpreis steigt.Noch immer in Ungnade gefallen, hatten sie gerade eines ihrer besten Quartale überhaupt gemeldet. Ihr Produktionswachstum war viel besser als das ihrer größten Konkurrenten. Und dank des immer noch hohen Goldpreises trotz der letzten Korrektur meldeten diese elitären Goldbergbauunternehmen Rekordumsätze, -gewinne, operative Cashflows und Bargeldbestände! Ihre Fundamentaldaten sind außergewöhnlich bullisch, dennoch stagnierten ihre Aktienkurse meist.Aber die Goldbergbauunternehmen kletterten per Saldo heimlich nach oben, wie man an ihrer führenden Benchmark, dem GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF, sehen kann. Ein paar Wochen später erklärte ich in einem anderen Artikel, warum ein weiterer Aufschwung der Goldaktien im Gange war. Der GDX hatte seinen Kopf über den Widerstand seines Korrekturabwärtstrends und seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt gestreckt. Und seine technische Performance seit der Bodenbildung sah stark nach einer jungen Aufwärtsphase aus.Meine Anfang April aufgestellte These zur jungen Aufwärtsphase stieß auf viel Skepsis und sogar Feindseligkeit. Aus den Rückmeldungen, die ich erhielt, ging hervor, dass die meisten Händler davon überzeugt waren, dass die Goldaktien noch viel tiefer fallen müssten, bevor ein neuer Aufschwung in Gang kommen könnte. Es ist typisch, dass die Stimmung nach jeder Bodenbildung bearisch bleibt, da die Händler die jüngsten Bedingungen in die unbestimmte Zukunft extrapolieren. Ihre schwelenden Zweifel waren ein bullisches Zeichen.Und diese konträre Analyse der neuen Aufwärtsbewegungen hat sich seither in höchstem Maße bewahrheitet. In den letzten Wochen ist der GDX steil nach oben geschossen und hat damit seinen starken Aufwärtstrend zementiert. Natürlich wirkt dieser sich beschleunigende Goldaktienaufschwung Wunder für die Psychologie des Sektors und lockt Händler zurück in den angeschlagenen Sektor, um diesen wachsenden Gewinnen nachzujagen. Das hat den Tenor dessen, was ich von Spekulanten und Investoren höre, verändert.Vor ein paar Wochen hieß es noch: "Adam, du liegst falsch, die Korrektur bei Goldaktien ist sehr lebendig und wird diesen Sektor noch viel tiefer treten." Nur wenige waren so optimistisch, wie sie es hätten sein sollen, als die Goldaktienpreise deutlich niedriger waren. Jetzt höre ich größtenteils: "Habe ich diese Bewegung bei den Goldaktien verpasst, droht ein Selloff?" Nach solch großen und schnellen Gewinnen befürchten die Händler, dass dieser Sektor bald wieder in einen weiteren Selloff übergehen wird.Dieser aktuelle GDX-Chart zeigt den jüngsten rasanten Anstieg der Goldaktien, die entscheidend über den Widerstand des Korrekturabwärtstrends und den 50-tägigen gleitenden Durchschnitt dieses führenden Sektor-Benchmarks ausbrachen. Aber trotz der starken Rally bleiben die Goldaktien relativ niedrig. Sie mögen zwar kurzfristig überkauft sein, haben aber noch einen langen Weg vor sich, bis sie überhitzt genug sind, um diesen Aufwärtstrend zu gefährden. Technisch sieht er immer noch jung aus, ein bullisches Omen.Bullenmärkte steigen in einer Reihe von abwechselnden Aufwärtsbewegungen, gefolgt von Korrekturen. Während letztere für Händler, die nicht vorbereitet sind, sicher keinen Spaß machen, sind sie sehr wichtig für die Langlebigkeit der Bullenmärkte. Sie sind äußerst wichtig, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die exzessive Gier der Bevölkerung auszumerzen, die spät in großen Bullenaufschwüngen aufflammt. Das stellt sicher, dass der Bulle nicht vorzeitig ausbrennt und zu früh zu viele zukünftige Käufe anzieht.Anfang März hatte der GDX innerhalb von 6,8 Monaten um 30,5% korrigiert. Das war notwendig, nachdem dieser dominante Goldaktien-ETF in nur 4,8 Monaten nach der Aktienpanik im letzten März um 134,1% in die Höhe geschossen war! Solche großen und schnellen Gewinne schürten eine extreme Gier, die erst einmal abgebaut werden musste, bevor dieser Bullenmarkt weiter steigen konnte. Dieser Aufschwung führte auch dazu, dass die Goldaktien extrem überkauft waren, was eine größere und längere Korrektur rechtfertigte.