Chalice Mining und die Nachbarunternehmen

Meldungen waren heute dünn gesät, somit ein kurzer Überblick zu unseren Werten. Chalice Mining (A0JDKP, ASX: CHN) bleibt im Blickfeld der Anleger.Die Firma hat gestern die Grundstückskäufe für Julimar abgeschlossen und die Aktie läuft relativ unaufgeregt nach oben. Eine unglaubliche Performance für uns:Die Nachbarn von Chalice werden heiß gehandelt. Die sogenannten "nearology plays", also Unternehmen in der näheren und weiteren Nachbarschaft, sind aktuell die beliebten Spielwiesen für die australischen Spekulanten.So gut wie alle Unternehmen, die in der Nachbarschaft aktiv sind, ziehen in den vergangenen Tagen deutlich nach oben.Auslöser war der Fund von massiven Sulfiden in den Bohrungen bei Caspin und der Markt spekuliert darauf, dass der Julimar Fund von Chalice Mining kein "one hit wonder" war, sondern vielleicht die Entdeckung einer komplett neuen Rohstoffprovinz.Ob dies so ist, werden uns nur die weiteren Bohrungen von Chalice und all den anderen Unternehmen zeigen. Niemand kann die Zukunft vorhersagen oder sehen, was sich in den tieferen Gesteinsschichten der Nachbarn befindet.