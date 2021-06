Gold und Silber: Und es hat BOOM gemacht!

Die Bären hatten am Goldmarkt die Nase gestrichen voll und klatschen den Kurs am zweiten Tag in Folge einfach nur weg. Insgesamt reden wir hier von einer 5% Klatsche innerhalb von zwei Handelstagen. Wir hatten ja im Vorfeld schon davor gewarnt, dass, wenn der Kurs unter 1799 $ kommen sollte, sich der Kurs unter 1673 $ entwickeln würde.Wir haben jetzt den Kursverlauf entsprechend angepasst. Vom aktuellen Level sehen wir den Kurs jetzt die Region unterhalb von 1843 $ anlaufen, wo dann die Bären noch einmal zurückschlagen sollten.Diese Gegenbewegung kann sich dann bis 1729 $ weiterziehen, wo wir dann spätestens den Kurs wieder nach oben drehen sehen, um dann wieder über 1843 $ zu gelangen. Das Muster ist hier zwar noch relativ seitwärtsorientiert, aber sollte spätestens nach der zweiten Gegenbewegung nach Norden (Welle (b) in rot) dann unter 1673 $ kommen.Primär rechnen wir beim Gold nun damit, dass sich der Preis nach zwei aufwärtsgehenden Gegenbewegungen insgesamt unter 1673 $ entwickelt.Im Silbermarkt sind wir wie folgt vorgegangen: Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste., ene mene mu und weg bist du!So saßen wir an den Silbercharts und haben zwischen Primärszenario, Ausbruchsszenario 1 und Ausbruchsszenario 2 dann ausgewählt, wer denn gehen muss. Natürlich war das alles ein getürktes Spiel, denn wir wussten schon, dass das Ausbruchsszenario 1 gehen muss.Dieses wurde im gestrigen Handel durch das Unterschreiten der 26.805 $ Marke invalidiert und ist nun raus aus dem Schneider. Bleiben also nur noch zwei Szenarien. Zum einen ist unsere vorrangige Erwartung, dass der aktuelle bärische Konter hier von nachhaltiger Natur ist und der Kurs längerfristig zwischen 18.63 $ - 13.70 $ fällt.Eine starke Bestätigung dieser Entwicklung erwarten wir mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 24.04 $. Alternativ geben wir dem Kurs aber noch eine 40%ige Chance, im Bereich von 25 $ zu wenden und einen starken Ausbruchsimpuls durchzudrücken, der uns dann direkt bis über 30.35 $ bringen sollte.In jedem Fall muss es weiter runtergehen und wir sind gespannt, welches Szenario als nächstes rausfliegt.Zusammengefasst haben sich die Möglichkeiten reduziert. Wir gehen primär von einer bärischen Entwicklung bis zwischen 18.63 $ - 13.70 $ aus, aber ein Ausbruch bei 25 $ ist zu 40% wahrscheinlich.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].