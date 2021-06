Goldinvestoren ignorieren Fed

Der Goldpreis wurde nach der jüngsten FOMC-Entscheidung gerade nach unten gedrückt. Nachdem ein Drittel der hochrangigen Fed-Vertreter angedeutet hatte, dass sie einige potenzielle Zinserhöhungen bis Ende 2023 für möglich halten, kam es zu heftigen Verkäufen an den Goldmärkten. Während fremdfinanzierte Goldfutures-Spekulanten in Panik gerieten, ignorierten Goldinvestoren diese schwachen Nachrichten über eine leichte Straffung in ferner Zukunft. Ihre Entschlossenheit ist bullisch für Gold, da Investoren weit mehr Kapital kontrollieren als Spekulanten.Gold hat zwei dominante Haupttreiber, den Goldfutures-Handel der Spekulanten und die normalen Investitionskapitalströme. Das Zusammenspiel dieser beiden bestimmt in überwältigender Weise die Preistrends von Gold, so dass Händler sie sorgfältig verfolgen müssen. Die extreme Hebelwirkung, die Goldfutures inhärent ist, macht ihren Einfluss auf den Goldpreis auf kürzere Sicht größer, während die riesigen Pools von Anlagekapital sie auf längere Sicht wichtiger für Gold machen.Letzte Woche habe ich einen Aufsatz über die Bereinigung der Goldfutures durch die Fed geschrieben, in dem ich diese FOMC-Entscheidung und die heftigen Goldfutures-Verkäufe analysierte, die den Goldpreis in ihrem Gefolge angriffen. Kurz gesagt, 6 von 18 Top-Fed-Beamten denken, dass der Leitzins bis Ende 2023 um 50 Basispunkte höher sein könnte! Das könnte noch eine Ewigkeit entfernt sein, und der sogenannte Dot-Plot, aus dem diese individuellen Prognosen stammen, ist ein notorisch ungenauer Indikator.Aber mit den superniedrigen Marginanforderungen für Goldfutures könnten Spekulanten eine wahnsinnig hohe Hebelwirkung von bis zu 20,7x vor der FOMC-Entscheidung haben! Diese Art der Verstärkung führt zu extremen Risiken, da eine Bewegung des Goldpreises von nur 4,8% gegen die Positionen der Spekulanten 100% ihres eingesetzten Kapitals auslöschen würde. Sie mussten also schnell aussteigen, nachdem die falkenhafte Fed-Überraschung den US-Dollar in die Höhe trieb, was den Verkauf von Goldfutures ankurbelte.Je mehr Goldfutures-Kontrakte abgestoßen wurden, desto schneller fiel der Goldpreis. Je stärker der Goldpreis einbrach, desto mehr waren andere Spekulanten dazu gezwungen, ihre Long-Positionen aufzulösen oder katastrophale Verluste hinzunehmen. Das ist der Grund, warum Gold innerhalb von nur zwei Handelstagen um 4,5% fiel, nachdem diese weit entfernten Punkte nach oben geklettert waren. Während all dies im Artikel der letzten Woche ausführlich behandelt wurde, gab es noch nicht genügend Daten, um die Auswirkungen des FOMC auf die Goldinvestitionsströme zu bewerten.Jetzt gibt es sie, und die Investoren haben diese weit in der Zukunft liegenden potenziellen Zinserhöhungen bisher abgetan. Das ist sehr optimistisch für dieses angeschlagene Metall in den kommenden Wochen und Monaten. Der Verkauf von Goldfutures durch Spekulanten erschöpft sich schnell, da die Kapitalkraft dieser Händler sehr begrenzt ist. Solange der daraus resultierende Goldpreissturz die Anleger nicht zur Flucht treibt, ist dieses Metall gut für eine scharfe Mittelwertumkehr auf neue Höchststände gerüstet.Leider werden umfassende Daten zu Goldangebot und -nachfrage, die die Investitionsströme zeigen, nur vierteljährlich vom World Gold Council veröffentlicht. Im Vergleich dazu werden die Daten für die Goldfutures-Positionierung der Spekulanten wöchentlich veröffentlicht. Aber zum Glück ist ein großartiger Proxy für die globale Goldinvestitionsnachfrage täglich verfügbar. Das sind die physischen Goldbarrenbestände der führenden und dominierenden börsengehandelten Goldfonds, die beide amerikanisch sind.Es handelt sich um den gigantischen GLD SPDR Gold Shares und den IAU iShares Gold Trust. Zum Zeitpunkt des letzten vierteljährlichen Fundamentalberichts des WGC für Q1'21 verfügten GLD und IAU über 29,0% und 14,1% des gesamten Goldes, das von allen physisch hinterlegten Gold-ETFs der Welt gehalten wird! Der nächstgrößere Konkurrent, der in Großbritannien gehandelt wird, brachte es nur auf 6,3%. Und auch die Gold-ETF-Kapitalströme dominieren zunehmend die gesamten Goldinvestitionen.Q1'21 ist ein großartiges Beispiel dafür, wie aus dem jüngsten fantastischen Bericht des WGC über die Goldnachfragetrends hervorgeht. Die weltweite Goldnachfrage war insgesamt recht schwach und sank im Jahresvergleich um 23,0% bzw. 244,2 Tonnen. Die traditionelle Barren- und Münznachfrage war jedoch sehr stark und stieg um 35,5% bzw. 89,0 Tonnen an. Die einzige wesentliche Nachfragekategorie für Gold, die einbrach, war die Gold-ETF-Nachfrage, die von +299,1 Tonnen im 1. Quartal 2020 auf -177,9 Tonnen im 1. Quartal 2021 fiel.Und von den 177,9 Tonnen, die im letzten Quartal weltweit in Gold-ETFs geflossen sind, entfielen 154,4 Tonnen oder 87% auf GLD+IAU! Diese amerikanischen Gold-ETF-Giganten waren für fast 7/8 der einzigen Umschichtung von Gold-Kapitalströmen verantwortlich, die im letzten Quartal von Bedeutung war. Und das ist sicherlich keine Anomalie, denn in vielen Quartalen haben globale Gold-ETFs, die überwiegend von GLD+IAU dominiert werden, den größten Teil der relevanten vierteljährlichen Angebots- und Nachfragetätigkeit bestimmt.Denken Sie an das zweite Quartal 2020, das Quartal nach dem Börsensturz, in dem Gold in einer starken Mean-Reversion-Rally um 12,9% anstieg. Die Investitionsnachfrage nach Barren und Münzen brach in diesem Quartal um 28,9% gegenüber dem Vorjahr ein, da die steigenden Goldpreise die Käufe bremsten. Dennoch stieg die Gesamtinvestitionsnachfrage um 101,0%, angetrieben von den Kapitalzuflüssen in Gold-ETFs, die im Jahresvergleich um 478,7% auf 435,8 Tonnen in die Höhe schnellten! Davon entfielen allein auf GLD+IAU 63,5%, also über 5/8!Die amerikanischen Aktienmärkte sind die mit Abstand größten und wichtigsten der Welt und stellen alles andere in den Schatten. Und die beliebtesten Goldhandelsvehikel amerikanischer Aktienhändler sind diese riesigen US-Goldbörsenfonds. Es macht also Sinn, dass riesige Mengen an amerikanischem Börsenkapital, die über GLD und IAU in und aus Gold schwappen, oft die Kapitalströme dieses Metalls und somit auch die Goldpreisentwicklung dominieren.Die einzige Möglichkeit, wie physisch hinterlegte Gold-ETFs ihr Metall erfolgreich nachbilden können, ist, wenn sie als Kanal für das Börsenkapital fungieren. Das liegt daran, dass Angebot und Nachfrage von Gold-ETF-Anteilen unabhängig von der des Goldes sind. Wenn GLD+IAU-Anteile schneller gekauft werden als Gold selbst, werden sich ihre Anteilspreise von denen des Goldes nach oben hin abkoppeln. Die ETF-Manager müssen also schnell eingreifen und die überschüssige Nachfrage nach ETF-Anteilen ausgleichen.Sie tun dies, indem sie genügend neue Gold-ETF-Anteile ausgeben, um die unterschiedliche Nachfrage zu absorbieren. Das Geld aus diesen Anteilsverkäufen wird dann sofort in physische Goldbarren investiert, um die treuhänderisch für die Aktionäre gehaltenen Bestände zu erhöhen. Steigende GLD+IAU-Bestände zeigen also, dass amerikanisches Börsenkapital in Gold fließt. Das ist genau das, was seit der FOMC-Überraschung von letzter Woche per Saldo passiert ist.Hätten die Goldanleger begonnen zu fliehen, als die hektischen Verkäufe der Goldfutures-Spekulanten das Metall im Gefolge der Fed stark nach unten drückten, hätten GLD+IAU große Abzüge erlebt. Ihre Anteile wären schneller verkauft worden als Gold, was die ETF-Manager gezwungen hätte, alle überschüssigen ETF-Anteile zurückzukaufen. Die Barmittel, die zur Finanzierung dieser Gold-ETF-Rückkäufe erforderlich sind, würden durch den Verkauf eines Teils der zugrundeliegenden physischen Goldbullion-Bestände aufgebracht werden.