Gold/Silber - Geht die Abwärtsfahrt jetzt weiter?

Der Goldpreis hat im gestrigen Handel ein kleines Zwischenhoch ausgebaut, welches sich in die Nähe der Marke 1828 $ erstreckt. Eben knapp unter dieser Marke sahen wir ja die aktuelle Gegenbewegung enden. Somit kann es das theoretisch schon gewesen sein mit der Gegenbewegung.In diesem Fall würden wir jetzt als nächstes die 1729 $ anlaufen. Jedoch kann es sein, dass der Kurs nochmal zurückkommt und das Hoch der Gegenbewegung deutlicher unterhalb der 1828 $ ausbaut. Auch eine Überschreitung der 1828 $ schließen wir nicht aus und geben dieser Möglichkeit eine Chance von 35%. Passiert dies, so sehen wir den Kurs nochmal ein höheres Zwischenhoch ausbauen, bevor es wieder nach unten geht.Wir fassen also zusammen, dass der Kurs nun langsam in Richtung 1729 $ sinken sollte. Kommt der Kurs jetzt nochmal zurück, so gewinnt die Alternative nochmal an Bedeutung.Am Silbermarkt tut sich was. Die Bären kommen einen weiteren Tag zurück und der Kurs bewegt sich nach unten. Das ist ganz im Sinne unserer Primärerwartung und sogar im Sinne unserer Alternativerwartung. Dazu aber gleich mehr. Primär ist festzuhalten, dass wir den Silberkurs als nächstes unter 24.04 $ fallen sehen. Wenn das Silber dieses Preislevel verteidigen kann, so ist der Weg frei, um auch noch idealerweise unter 18.62 $ zu fallen.Dort sehen wir den Kurs auf längere Sicht. Kommen wir zur Alternative. Hier kann es um 25 $ herum dazu kommen, dass der Kurs direkt nach oben ausbricht und weit über 30.35 $ steigt. Dies ist zu 40% wahrscheinlich.Insgesamt sehen wir das Silber in einem längerfristigen Bärenmarkt, der uns bis unter 18.62 $ bringen könnte. Um 25 $ hat der Kurs aber eine letzte Ausbruchschance.