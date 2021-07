Gold - Was will der Markt zum Wochenschluss?

Die Gegenbewegung bei Gold kann weiterhin nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Wir müssen weiterhin zu 40% einplanen, dass sich diese noch weiter extendiert, also nach oben läuft. Auf der Unterseite muss der Markt nun mindestens die 1790er $-Marke nehmen, damit diese Wahrscheinlichkeiten weiter reduziert werden können. Dies wäre eine machbare Größe zum Wochenschluss. Der Markt tut sich aber noch sichtlich schwer, das dafür nötige Abwärtsmomentum auszubauen.Gleiches gilt für den GLD (SPDR Gold Trust/weltgrößter Gold ETF). Auch hier muss weiter mit einer Fortsetzung der Gegenbewegung gerechnet werden. In beiden Märkten stellt aber die übergeordnete primäre Erwartung weiterhin einen Abverkauf auf neue Tiefs dar. Sprich, im Gold Kurse unter der 1673er $-Marke.Wir halten somit fest, es bedarf eines weiteren Impulses für die Abwärtsbewegung. Dazu sollte Gold nun die 1790 $ hinter sich lassen. Bis dahin muss eine Fortsetzung der Gegenbewegung über die 1834er $-Marke hinaus eingeplant sein.Wir beobachten den Goldmarkt aktuell sehr genau, um frühzeitig erkennen zu können, ob wir mit unseren längerfristigen bärischen Prognosen weiterhin richtig liegen, oder ob der Markt doch noch impulsiv und nachhaltig nach oben ausbricht, was wir prozentual für die geringere Wahrscheinlichkeit halten. Offen bleiben wir für beide Szenarien und werden dann reagieren mit weiteren Positionen, die in den Markt eingestreut werden können.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].