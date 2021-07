Öl-Brent - die Bullen bleiben am Ball

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Rohöl der Sorte Brent konnte sich vom Preisrutsch im bald endenden Handelsmonat wieder erholen und deutet einen Schlussstand oberhalb der runden Marke von 70,00 USD an. Die Zugewinne vom Vormonat Juni sollte daher eine Bestätigung erfahren und so erscheinen weitere Zugewinne bis zum Hoch vom Oktober 2018 bei 85,68 USD sehr wahrscheinlich. Das im weiteren Verlauf auch das dreistellige Preisniveau wieder interessant werden könnte, bleibt außer Frage.Andererseits gilt das Niveau von 65,00 USD auf der Unterseite umso mehr. Dabei sollten Preise, unterhalb des Tiefs vom 20. Juli bei 67,44 USD, im Vorfeld klar vermieden werden. Notierungen darunter dürften in der Konsequenz einen weiteren Preisrutsch in Richtung des Niveaus von 60,00 USD je Barrel initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.