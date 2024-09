Barrick Gold mit Gewinnmitnahmen, jedoch

Quelle Chart: stock3

… jedoch die jüngsten Verluste des kanadischen Goldminenkonzerns Barrick Gold Corp. keineswegs kritisch zu sehen sind. Denn vielmehr hielt sich die Aktie an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 2. August und stieg exakt bis zur damals benannten Widerstandszone von 18,21 bis 18,69 USD an. Widmen wir uns daher den weiteren Details der möglichen Entwicklung im Nachgang.Die eingangs definierte Widerstandszone von 18,21 bis 18,69 USD wurde temporär sogar überwunden. Erst zum Freitag der vergangenen Woche markierte die Aktie bei 19,03 USD ein neues Jahreshoch. Seither dominieren die Verkäufer und führten zu Verlusten bis zur beschriebenen Zone, welche nunmehr als Unterstützungsbereich dient. Im Kontext der morgigen US-Notenbanksitzung der FED könnte die Volatilität der Kursschwäche anhalten. Weitere Rücksetzer bis 17,82 USD erscheinen dabei möglich. Doch spätestens dort dürften die Bullen wieder Fahrt aufnehmen können, um die grundsätzlich positive Gesamtlage weiter fortzuführen.Eine baldige Stabilisierung und nachfolgende zweite Überwindung der Marke von 18,69 USD dürfte das bisherige Jahreshoch von 19,03 USD zu Einstellung bringen. Vielmehr erlaubt sich bei einem Anstieg über 19,00 USD weiteres Kurspotenzial bis über die Marke von 20,00 USD hinaus. Der nächste Widerstand lässt sich konkret bei 20,49 USD lokalisieren. Knapp darüber befindet sich die langfristige Abwärtstrendlinie aus dem Jahre 2010, welche eine entsprechend starke Signalwirkung ausübt. Wir werden die Aktie bei entsprechender Performance zweifelsfrei wieder covern.Bleibt die Performance hingegen aus, muss man sich wohl noch etwas mehr gedulden. Unterhalb der Unterstützung von 17,82 USD erlauben sich jedenfalls weitere Verluste in Richtung der nächsttiefer liegenden Haltezone von 16,74 USD. Dort verläuft interessanterweise auch die Aufwärtstrendlinie seit dem Frühjahr dieses Jahres und dürfte neue Kaufbereitschaft wecken. Sollte diese jedoch ausbleiben, droht unterhalb dieser Kreuzunterstützung weiteres Abwärtspotenzial bis mindestens 15,50 USD.Die laufende Gegenbewegung könnte sich noch bis zum Level von 17,82 USD fortsetzen. Spätestens in diesem Bereich sollten die Bullen zurückkehren und erneute Kurse über 18,69 USD generieren. Mit Überwindung des letzten Reaktionshochs bei 19,06 USD dürfte in weiterer Folge der Widerstand von 20,49 USD interessant werden.Noch haben die Bullen den Vorteil auf ihrer Seite. Allerdings anhaltender Verkaufsdruck einen Rückgang unter 17,82 USD auslösen könnte. Geschieht dies, wäre weiteres Abwärtspotenzial bis zur Kreuzunterstützung um 16,74 USD gegeben. Ein Abtauchen darunter wäre klar bärisch zu interpretieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.