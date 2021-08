Ethos erzielt Proben von 7.877 g/t Au im neuen hochgradigen Oberflächentrend im Projekt Toogood in Neufundland

Vancouver, BC - 9. August 2021, Ethos Gold Corp. (Ethos oder das Unternehmen) (TSXV: ECC; OTCQB: ETHOF; Frankfurt: 1ET) freut sich, weitere, äußerst hochgradige, verwittere oberflächennahe Proben, 420 Meter ost-nordöstlich des neuen hochgradigen Goldtrends in seinem ersten Explorationsprogramm in der Liegenschaft Toogood, die Mineralkonzessionen über 118km2 auf New World Island, Neufundland, umfasst, bekanntzugeben.- Vier verwitterte, oberflächennahe Schürfproben mit sichtbarem Gold von 7.877, 1.276, 1.113, 226 g/t Au und eine weitere Probe mit einem Analyseergebnis von 7 g/t Au werden 420 m ost-nordöstlich der früher bekanntgegebenen Probenahmestellen am Ausbiss (Abbildung 1) erzielt (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2021). Oberflächenproben sind Schürfproben bzw. ausgewählte Proben und nicht unbedingt repräsentativ für die in der Liegenschaft auftretende Mineralisierung.- Die Schürfproben sind kantiges, loses, verwittertes, handflächengroßes Quarzgangmaterial in einem Gebiet dünnen Deckmaterials. Sie werden als nahe der Oberfläche über ein Gebiet von ungefähr 40 m x 10 m interpretiert. Im Projekt Toogood fehlen glaziales Geschiebe und Findlinge, da aufgrund der Tiefenlage vor etwa 12.000 Jahren Meerwasser eindrang. Daher werden Boden und Gestein als oberflächennah und verwittert interpretiert.- Anfängliche Kartierung weist darauf hin, dass die Mineralisierung stellenweise mit Quarzgängen verbunden sein könnte, die entlang der nord-nordöstlich verlaufenden Verwerfungen in sedimentärem Muttergestein auftreten. Sichtbares Gold ist in Ausbissen von Quarzgang-Stockworks in einem stark Serizit-Silica-Pyrit alteriertem felsigen (Tonalit) Erzgang, der in eine dextrale Blattverschiebungsstruktur eindrang, vorhanden.- Abraumbeseitigung, Aushub und Bodenproben werden zur weiteren Prüfung der hochgradigen Proben lokalisiert an den Ausbissen durchgeführt werden. Außerdem werden Schürfarbeiten und Kartierung liegenschaftsweit fortgeführt werden.Alex Heath, CFA, President und CEO, kommentierte: Diese zusätzlichen äußerst hochgradigen Goldergebnisse aus unserem ersten Probennahme-Programm verleihen Toogood weiterhin beachtliches Entdeckungspotenzial, und wir sind begeistert, ungeprüfte Gebiete weiter zu erforschen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60887/9-Aug-21EthosToogoodProjectFINAL_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1. Proben mit hochgradiger Goldmineralisierung aus der Probenahme 2021 im Goldprojekt Toogoodhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60887/9-Aug-21EthosToogoodProjectFINAL_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2. Probe 590152 (7.877 g/t) und 590151 (1.276 g/t) mit sichtbaren GoldanteilenEs wird darauf hingewiesen, dass diese Aufnahmen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Goldmineralisierung zulassen.Das Projekt Toogood befindet sich im Bereich der nordöstlichen Ausdehnung der Exploits Subzone (Dunnage Zone) im Zentrum von Neufundland und ist hauptsächlich von der ordovizischen Dunnage Melange und dem Badger Belt unterlagert (Abbildung 3). Die Exploits Subzone erstreckt sich über 200 km in Nordost-Südwest-Richtung über die Insel Neufundland und beherbergt die meisten der bedeutenden Goldlagerstätten in der Provinz, einschließlich des Projekts Valentine von Marathon Gold, das bei einem Gehalt von 1,75 g/t über 3,09 Millionen Unzen Gold in der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcenkategorie verfügt. Die Goldmineralisierung im Projekt Toogood lagert in einer Reihe von felsischen Gesteinsgängen aus dem Devon, die das Konzessionsgebiet durchkreuzen und während der letzten Phasen einer mehrphasigen tektonischen Geschichte abgelagert wurden. Die Goldmineralisierung steht im Zusammenhang mit Arsenopyrit, Pyrit, Spuren von Chalkopyrit und feinkörnigem gediegenem Gold innerhalb pervasiver Gesteine mit Serizitalteration und ist entlang von Kreuzungen mit konjugierten spröden Verwerfungen der Spätphase konzentriert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60887/9-Aug-21EthosToogoodProjectFINAL_DE_PRcom.003.jpegAbbildung 3. Goldprojekt ToogoodAlle gewonnenen und in dieser Pressemeldung beschriebenen Proben wurden von der Firma Eastern Analytical Limited (ISO 17025:2005) in Springdale (Neufundland) anhand der Metallsiebmethode oder Feuerprobe mit AA-Abschlussmethode ausgewertet.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jo Price, P.Geo., M.Sc., VP Exploration von Ethos, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt.Ethos Gold, ein Unternehmen der Discovery Group, hat ein Portfolio von Projekten in Bezirksgröße in British Columbia, Ontario, Quebec und Neufundland mit großem Entdeckungspotenzial aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein solides technisches Team unter der Leitung von Dr. Rob Carpenter, ehemals CEO von Kaminak Gold Corp. , der das Kaminak-Team von der erstmaligen Börsennotierung im Jahr 2005 bis zur Akquisition und Entdeckung des mehrere Millionen Unzen umfassenden Goldprojekts Coffee leitete. Bei Ethos hat er ein erfahrenes technisches Beratungsteam mit langjähriger Erfolgsgeschichte bei Entdeckungen zusammengestellt. Dazu gehören Dr. Robert Brozdowski, P.Geo., Dan MacNeil, M.Sc., P.Geo., Dr. Alan Wainwright, P. Geo und Dr. Quinton Hennigh, ein Wirtschaftsgeologe mit 25 Jahren Explorationserfahrung, der zuvor bei Homestake Mining Company , Newcrest Mining und Newmont Mining Corp. tätig war. Ethos treibt seine neun Projekte in ganz Kanada unter der Leitung des Vice President of Exploration Jo Price, P.Geo., MBA, voran. Die Arbeitsprogramme für diesen Sommer mit speziellen Teams für jedes Projekt sind in vollem Gang.Ethos arbeitet proaktiv mit Inhabern indigener Rechte zusammen und versucht, Beziehungen und Vereinbarungen zu entwickeln, die für beide Seiten von Vorteil sind. Die Community-Relations-Arbeiten des Unternehmens werden von Michelle Tanguay geleitet, die über 25 Jahre Erfahrung in dem Engagement von indigenen Gemeinden und Stakeholdern sowie in der Gestaltung und Verwaltung von Umweltprogrammen verfügt.Mit einem Working Capital von rund 12 Millionen CAD ist Ethos gut finanziert, um sein Portfolio von kanadischen Projekten voranzutreiben.gez. Alex HeathAlex Heath, CFA, President und CEOZusätzliche Informationen über Ethos Gold Corp. oder diese Pressemeldung erhalten Sie auf unserer Website unter www.ethosgold.com oder über Alex Heath unter der Rufnummer 604-354-2491 oder per E-Mail an alexh@ethosgold.com. Ethos Gold Corp. ist ein stolzes Mitglied der Discovery Group. 