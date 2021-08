Silber- Rorschachtest

Am Freitag, dem 6. August, fiel der Silberpreis von etwa 25,15 Dollar auf einen Tiefststand von etwa 24,25 Dollar bzw. -3,6%. Ebenfalls am Freitag wurde uns mitgeteilt, dass dieser Rückgang zu einer "seltsamen Stunde, in der keine Liquidität vorhanden war," erfolgte. In der Tat geschah dies kurz nach Mittag in London. Man versicherte uns allen Ernstes, dass dies die Verschwörungstheorie der Manipulation beweise, weil es keine andere Erklärung gebe.Der Chart ist wie ein Rorschachtest. Die Menschen sehen darin, was sie sehen wollen. Mit anderen Worten: Der Chart beweist nichts. Die Preisbewegungen an sich stützen keine bestimmte Theorie darüber, wer die Akteure sind, was sie motiviert oder was sie getan haben (außer, ganz allgemein, zu kaufen oder zu verkaufen). Der Basischart hingegen verrät eine Menge. Die Basis ist im Grunde (Terminkurs - Kassakurs) / (Kurs), angegeben als annualisierter Satz. Ein Beispiel: 2,5 Cent sind 0,1% von 25 Dollar, aber wenn der Future in einem Monat ausläuft, wäre das, als Basis angegeben, 0,1% / (1 / 12) = 1,2%.Die Verschwörungstheorie behauptet, dass Futures verkauft wurden, um den Preis zu drücken, während die Nachfrage nach physischem Metall stark blieb. Um zu sehen, ob das stimmt, sehen wir uns einen hochauflösenden Innertageschart für Freitag an. Der Preis ist auf September-Basis überlagert.Die Basis beginnt bei 0%. Das bedeutet, dass der Silberpreis für die Lieferung im September in etwa dem Preis für physisches Metall entspricht. Am Ende des Preisrückgangs liegt die Basis bei etwa -0,5% (auf Jahresbasis). Das bedeutet, dass der September-Kontraktpreis etwa 1,5 Cent unter dem Spotpreis lag. Mit anderen Worten: Während das physische Metall um 0,90 Dollar nachgab, gaben die Futures um 0,915 Dollar nach.Wären die Futures "zerschlagen" worden, ohne dass physisches Metall verkauft worden wäre, läge die Basis bei etwa -87%. Nicht -0,87%, sondern -87%. Wir würden von den Dächern des Internets schreien, wenn es zu einer so großen Backwardation bei Silber käme (und wir wären nicht die Einzigen)!Nachdem der Preis den Tiefpunkt erreicht hat, sehen wir eine weitere große Abwärtsbewegung der Basis, während der Preis eine kleine Aufwärtsbewegung vollzieht. Die Basis fällt auf etwa -0,9%, während der Preis auf fast 24,40 Dollar ansteigt. Mit anderen Worten: Die Käufer von Silbermetall kamen, als sie das Metall im Angebot sahen. Am Ende des Tages lag das physische Metall nicht nur um 1,5 Cent über dem Papierpreis. Es lag bis zu 2,7 Cent über den September-Papieren.Als erstes fällt auf, dass die Spread zwischen Spot und Futures ziemlich stabil ist. Sie ändert sich bei einer großen Preisbewegung nicht allzu sehr. Das macht sie zu einem nützlichen Indikator. Würde sich die Basis wie ein EKG bewegen, wäre sie zu stark verrauscht, um ein aussagekräftiges Signal zu liefern. Als Nächstes können wir sehen, ob sich die Bewegung auf Futures oder Spot konzentrierte und wie das relative Gleichgewicht war.Es ist zu erkennen, dass Futures etwas mehr verkauft wurden als Spot. Dies ist eher auf fremdfinanzierte Spekulanten zurückzuführen, die sich neu positionieren, als auf Sammler, die verkaufen. Dies passt zu einem Tag, an dem Rohstoffe wie Öl und andere Währungen wie der Euro abverkauft wurden. Und beschönigen Sie nicht das Wort "ein wenig." Ja, an den Futuresmärkten wurde mehr verkauft als am Kassamarkt. Ein bisschen. 1,5 mehr, wenn wir genau sein wollen. Es gab auch starke Verkäufe von Spot-Silber, zusammen mit den starken Verkäufen von Papiersilber.Sobald der Abwärtsimpuls beendet war, kam es zu Käufen, die den Preis ein wenig in die Höhe trieben. Nochmals, die Betonung liegt auf "ein wenig." Und diese Käufe von Metall und Futures, die den Preis um etwa 0,15 Dollar in die Höhe trieben, drückten die Basis fast genauso stark wie der anfängliche Verkauf von Futures und Metall. Und bei diesen Käufen handelte es sich mehr um Käufe von Sammlern als um Käufe von fremdfinanzierten Spekulanten.Dies ist insofern von Bedeutung, als man genau das erwartet, wenn der Bullenmarkt bei Silber nach COVID noch intakt ist. Die fremdfinanzierten Spekulanten versuchen lediglich, die von ihnen erwartete nächste Kursbewegung zu überbieten. Sie bewegen sich nicht und halten den Preis dauerhaft. Sammler sind (häufiger) langfristige Besitzer, die nicht versuchen, die Preisbewegung für einen schnellen Gewinn zu nutzen. An dauerhaften Bewegungen sind zwangsläufig Sammler beteiligt. Und am Freitag zeigte sich, dass Sammler beim niedrigeren Preis Käufer waren (auch wenn sie beim höheren Anfangspreis zusammen mit gehebelten Spekulanten Verkäufer waren).© Keith WeinerDer Artikel wurde am 9. August 2021 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.