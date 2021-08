Dollarrückzug; gemischte Signale für Gold

Ein Rückgang des Dollar verführte Investoren dazu, nach dem kürzlichen Gold-Selloff mehr von dem gelben Edelmetall zu erwerben, berichtet CNBC . Der Dollarindex ging um 0,4% zurück und die Renditen der 10-Jahresstaatsanleihe schwächelten ebenfalls, was die Attraktivität des Goldes steigerte.Rohstoffstratege bei TD Securities, Daniel Ghali, erklärte, dass der Goldrückzug von den Tiefs größtenteils durch technische Daten angetrieben worden sei, wobei zunehmende Zentralbankkäufe ebenfalls Unterstützung bieten würden. "Doch dieser Rückzug könnte nur eine temporäre Aufwärtsbewegung sein", so Ghali."Das Bild bleibt differenziert", äußerte sich Ricardo Evangelista von ActivTrades. "...da positive Zeichen am Arbeitsmarkt und Zunahmen der Produktionspreise die Ansicht unterstützen, dass die Fed den Beginn des Tapering vorverlegen wird. Doch die kürzlichen Anstiege der Verbraucherpreise unterstützen wiederum die Ansicht, dass die Inflationszunahmen temporär sind.""Neben diesen gemischten Signalen erwarten Investoren, was aus dem Jackson-Hole-Treffen der Fed im späteren Verlauf dieses Monats hervorgehen wird."© Redaktion GoldSeiten.de