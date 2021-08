Der Jackson-Hole-Showdown

Alle Augen werden in dieser Woche auf den Fed-Vorsitzenden Powell gerichtet sein, wenn er auf der jährlichen Zentralbankkonferenz der Fed in Jackson Hole, Wyoming, spricht, denn was immer Powell über die Geldpolitik sagt (oder nicht sagt), wird den Ton für die COMEX-Edelmetalle für den Rest des Jahres 2021 angeben. Zunächst einmal wird diese Konferenz wie im letzten Jahr ablaufen, d.h. "virtuell". Aufgrund von COVID-Beschränkungen wird die diesjährige Veranstaltung eine reine Online-Konferenz sein, und Powells Auftritt wird über Zoom erfolgen. Dieser Punkt ist wichtig, denn er könnte einen Vorgeschmack auf das Thema von Powells Ausführungen geben.Und was könnten diese Bemerkungen sein, und warum werden sie so wichtig sein, um den Ton für die digitalen Edelmetalle an der COMEX in den kommenden Monaten anzugeben? Gehen wir etwa zwei Monate zurück, um uns daran zu erinnern, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Die Vorstellung, dass die Fed ihr derzeitiges QE-Programm in Höhe von 120 Milliarden USD/Monat auslaufen lassen wird, hat sich auf die COMEX-Edelmetalle ausgewirkt, seit die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs am 9. November 2020 erstmals bekannt gegeben wurde. Wenn wir einfach bis zu diesem Datum zurückgehen, können Sie den Effekt auf dem Chart sehen, wo jede Rally und jeder Aufschwung verkauft wurde und ein Abwärtstrend anhielt.In letzter Zeit wurden die Edelmetalle an der COMEX durch einen steigenden US-Dollarindex negativ beeinflusst. Wie Sie unten sehen können, ist der DXY seit dem 16. Juni kontinuierlich gestiegen. Und was geschah am 16. Juni? An diesem Tag fand die FOMC-Sitzung im Juni statt, auf der die Idee einer Verringerung der QE in den Vordergrund rückte und, was vielleicht noch wichtiger ist, die Fed ankündigte, dass sie beginnen würde, 0,05% auf überschüssige Reserven zu zahlen, was dazu führte, dass das tägliche Reverse-Repo-Volumen weit über 1.000.000.000.000 Dollar lag.Nach der FOMC-Sitzung im Juni hatte der Vorsitzende Powell die Gelegenheit, seine Ausführungen auf der folgenden FOMC-Sitzung Ende Juli zu überarbeiten und zu erweitern. Doch er murmelte, stolperte und holperte sich durch seine Pressekonferenz, was einige zu der Annahme veranlasste, dass etwaige Reduzierungspläne auf Eis gelegt werden könnten. Dieser Gedanke wurde jedoch am 4. August widerlegt, als der stellvertretende Fed-Vorsitzende Clarida vorschlug, dass ein Plan zur Reduzierung der Geldmenge im September formalisiert und im Oktober in die Tat umgesetzt werden sollte. Diese Aussage von Clarida ließ den DXY in die Höhe schnellen und die COMEX-Metalle abstürzen.In den darauf folgenden drei Wochen scheint sich die Einstellung jedoch geändert zu haben. Am späten letzten Freitag schlug der Präsident der Dallas Fed, Kaplan, der als erstes Mitglied des FOMC Anfang des Jahres auf einen Zinserhöhungsplan drängte, vor, dass die Fed vielleicht jegliche Zinserhöhungspläne auf Eis legen sollte, bis die wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten COVID-Mutation beurteilt werden können.Ein weiterer Blick auf den Tageschart des COMEX-Goldpreises zeigt, dass es sich um einen großen Double Bottom zu handeln scheint. Jede Bewegung über den Höchststand von 1.840 Dollar von Mitte/Ende Juli wird sicherlich die Aufmerksamkeit aller Chartleser und allgemeiner Händler auf sich ziehen.Und so kann sich plötzlich niemand mehr sicher sein, was Powell in seiner Rede am kommenden Freitag sagen wird. Wird er den Wunsch äußern, die Zinsen zu senken, aber nicht bereit sein, damit bald zu beginnen, oder wird er Clarida folgen und mit Volldampf in eine Verlangsamung der Anleihekäufe einsteigen? Vielleicht wird er auch einfach nur seine Position bekräftigen, dass er "erhebliche weitere wirtschaftliche Fortschritte" sehen muss, bevor er irgendeinen neuen Plan ankündigt? Wir werden es früh genug erfahren.Wie bereits erwähnt, wird die Richtung, die Powell am Freitag einschlägt, wahrscheinlich den Ton für den Rest des Jahres 2021 bei den Edelmetallen an der COMEX angeben. Wenn die aktuellen QE-Pläne der Fed unverändert bleiben, wird der DXY fallen, und die COMEX-Metalle dürften sich bewegen, um alle Verluste, die sie bisher im Jahr 2021 erlitten haben, wieder aufzuholen. Sollte Powell stattdessen einen Plan zur Reduzierung der Geldmenge ankündigen, dürfte der Verkaufsdruck auf die Metalle anhalten.Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass Powell zu einem Aufschub des Zinsschritts neigt. Nach dem Schock und den Nachwirkungen von Clarida am 4. August hat der COMEX-Goldpreis all seine Verluste aus dem August-Arbeitsmarktbericht und dem darauf folgenden Kurseinbruch am Sonntagabend, dem 8. August, wieder aufgeholt. Der Preis liegt nicht nur wieder über 1.800 Dollar, sondern hat auch seinen 50-tägigen, gleitenden Durchschnitt wieder erreicht. Dies ist sicherlich ermutigend.Nur zur Erinnerung: Mit Spannung erwartete Ereignisse wie Powells Rede in Jackson Hole führen oft zu einer Marktreaktion nach dem Motto "kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Fakten" oder umgekehrt. In diesem Fall ist beim Dollarindex Letzteres zu erwarten, während bei den COMEX-Edelmetallen das Gegenteil der Fall ist: "bei Gerüchten verkaufen, bei Fakten kaufen." Und bedenken Sie, dass es in jüngster Zeit einen Präzedenzfall für schnelle Stimmungswechsel und heftige kurzfristige Bewegungen an der COMEX gibt. Erst letztes Jahr stieg der COMEX-Goldpreis innerhalb von acht Wochen von 1.680 Dollar auf 2.080 Dollar, während der COMEX-Silberpreis zwischen dem 20. Juli und dem 7. August 2020 in nur vierzehn Handelstagen von 18 Dollar auf 29 Dollar stieg.Seien Sie also auf so ziemlich alles gefasst, wenn der Vorsitzende Powell am Freitag seine Rede beginnt. Der Text seiner Rede könnte sogar eine Stunde vorher veröffentlicht werden, so dass der Spaß schon vor der geplanten Anfangszeit um 10:00 Uhr ET beginnen könnte. Im Beitrag der nächsten Woche werden wir prüfen, was Powell am Freitag ankündigen wird, wenn überhaupt, und wir werden die aktualisierten Charts prüfen. Bis dahin sollten Sie auf der Hut sein und sich auf ein sehr volatiles Ende der Woche einstellen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 24. August 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.