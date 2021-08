NSE verbietet Verkauf von digitalem Gold

Die National Stock Exchange of India (NSE) wies seine Mitglieder, einschließlich Börsenmakler, dazu an, den Verkauf von digitalem Gold auf ihrer Plattform ab dem 10. September einzustellen, berichtet The Asian Age Diese Anweisung erfolgte, nachdem das Securities and Exchange Board of India (SEBI) erklärt hatte, dass bestimmte Mitglieder eine Plattform für ihre Klienten schaffen würden, digitales Gold zu kaufen und zu verkaufen. Dies, so die Marktregulierungsbehörde, sei ein Verstoß der Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (SCRR). Demnach sollten derartige Aktivitäten unterlassen werden.Nach den Regeln der SCRR ist es allen Mitgliedern untersagt, als Auftraggeber oder Angestellter an anderen Geschäften als dem Handel mit Wertpapieren oder Rohstoffderivaten teilzunehmen. Es sei denn, sie sind als Broker oder Vertreter tätig, die keine persönliche finanzielle Haftung mit sich bringen.© Redaktion GoldSeiten.de