Medusa Mining - Quartalszahlen

Medusa heute mit den Quartalszahlen per Ende September: Link Im September-Quartal wurden 23.233 Unzen Gold zu AISC von 1.242 USD produziert und zu 1.760 USD verkauft. Somit konnte Medusa Mining operativ eine Marge von 518 USD einfahren.Wir schon zuletzt bemerkt, hat Medusa die Kosten für den Tigray Tunnel aus den AISC herausgenommen, weil das nicht im Sinne des Erfinders liegt. Somit auch der deutliche Rückgang der AISC von 1.594 auf 1.242 USD im Vergleich zum Vorquartal.Die Cash-Position ist auf 75,5 Millionen USD angewachsen. Medusa konnte also die kompletten Investitionen im Quartal über den Cash-Flow decken und am Ende die Cash-Position noch etwas steigern.Der neue Tunnel befindet sich seit August im Bau. Bislang konnte man 192 Meter bewältigen und hat 8,36 Millionen USD ausgegeben.Für das laufende Geschäftsjahr (01.07.2021 - 30.06.2022) sind 15 Millionen USD angesetzt, die Medusa aus dem Cash-Flow bezahlen wird.Ein solides Quartal des Goldproduzenten und die Aktie bleibt zu günstig. Der Börsenwert liegt aktuell bei 114,8 Millionen USD und der Cash-Bestand bei über 75 Millionen USD. Somit bekommt man einen profitablen Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 90.000 - 95.000 Unzen für einen EV von nur 40 Millionen USD.Der Bau des Tunnels wird noch einige Quartale dauern. Medusa wird mit Fertigstellung des Tunnels mehr Erz ans Tageslicht fördern können und die Volumenbeschränkungen mit den Schächten eliminieren.