Warum steigt Gold nicht gemeinsam mit der Inflation?

Wir werden diese Verschwörungstheorie nicht noch einmal entkräften. Wir gehen auch nicht noch einmal auf die Tatsache ein, dass der Dollar kein Geld ist und auch kein objektiver Maßstab für die Höhe von Vermögenswerten, insbesondere Gold, ist. Heute geht es uns darum, den Grund zu nennen, warum der Goldpreis nicht mit dem Ölpreis und anderen Rohstoffen gestiegen ist.Die Preise von Rohstoffen und Industriegütern sind aufgrund nichtmonetärer Kräfte gestiegen. Dies ist aus der Sicht des Mainstream-Paradigmas, das davon ausgeht, dass die Kaufkraft dem Geld innewohnt, schwer zu verstehen. Wenn die Preise auf breiter Front steigen, dann glauben die Menschen, dass die Währung zwangsläufig an Wert verloren hat. Aber es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass Güter tatsächlich knapp werden. Das heißt, wenn das Geld nicht abgenommen hat, sondern die Preise tatsächlich gestiegen sind.Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Regierung jede Art von produktiver Tätigkeit einschränkt, von Bohrungen und Bergbau über Schifffahrt und LKW-Verkehr bis hin zur Beschäftigung von Menschen. Und die Regierung hat vieles davon schlichtweg gestoppt. Und was sie nicht ganz eingestellt hat, hat sie eingeschränkt und auf einen Bruchteil des vorherigen Niveaus begrenzt. Würden Sie nicht erwarten, dass die Waren knapper werden?Das oben Gesagte beschreibt genau, was die Regierung getan hat. Und das nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt. Handelskriege und zunehmender Nationalismus haben die Lieferketten durcheinandergebracht. Die Unternehmen waren gezwungen, vor Ort Ersatz für bessere und/oder billigere Waren zu suchen, die von Firmen in Ländern hergestellt wurden, die ihre Regierung besteuert und eingeschränkt hat - und mit Schlimmerem gedroht hat.Darüber hinaus sind die Unternehmen gezwungen, Komponenten zu horten, um nicht ohne einen wichtigen Bestandteil erwischt zu werden und ihre Produkte nicht fertig stellen zu können. Den Autoherstellern sind die Chips ausgegangen, die sie zur Herstellung von Autos benötigen.Die so genannte "grüne" Politik hat die Produktion der nützlichsten Energieformen gestoppt und gleichzeitig die Industrie gezwungen, diese nicht mehr vor Ort produzierte Energieform zu verwenden. Zum Beispiel Erdgas in Großbritannien. Wenn man zu dieser giftigen Mischung noch Handelskrieg und Nationalismus hinzufügt, hat Großbritannien Probleme, genügend Erdgas für den Import zu finden. Die Preise für Energie und sogar für Lebensmittel werden in die Höhe schießen.Das Schleudertrauma der Lockdowns verschärft dieses Problem. Versand und Logistik auf der ganzen Welt sind in vielerlei Hinsicht verkorkst, manche offensichtlich, manche nicht. Container und sogar Schiffe befinden sich oft nicht an den Orten, an denen sie benötigt werden. So stapeln sich die Waren in den Lagern der Hersteller und können nicht an die Kunden ausgeliefert werden. Das ist der offensichtliche Teil.Eine nicht offensichtliche Verzerrung besteht darin, dass so viele Container in den Häfen von Los Angeles angeliefert werden, dass auf jedem Lkw-Fahrgestell ein Container steht und jeder Zentimeter in den Terminalbereichen bis zum Anschlag mit Containern vollgestapelt ist. Die Häfen erlauben es den Lkw nicht, einen leeren Container zu entladen, selbst wenn sie einen vollen Container aufnehmen. Also stapeln sich die Container, und die Lkw stehen still. Und das Problem wächst.Zu den Faktoren, die zu diesem Schlamassel beigetragen haben, gehören örtliche Bebauungsvorschriften, die es Lkw-Ladungen erlauben, nur zwei Container hoch zu stapeln. Ein Teil der Schuld wird auch einem Gesetz zugeschrieben, das nicht gewerkschaftlich organisierte Lkw (einschließlich Eigentümern) verbietet und somit verhindert, dass Lkw-Kapazitäten hinzukommen, um das zusätzliche Containervolumen abzuarbeiten.Und die Umweltvorschriften haben die Spediteure davon abgehalten, mehr Lkw zu kaufen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und die Krise auch. Zusammen mit den Preisen für nachgefragte Waren, die auf Schiffen transportiert werden, sind auch die Kosten für den Transport eines Containers über den Ozean in die Höhe geschnellt.Haben wir schon erwähnt, dass die zentrale Planung der Häfen und der Verkehrsinfrastruktur durch die Regierung die Kapazitäten eingeschränkt und die Effizienz in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt hat? Zum Beispiel hat sie die Einführung neuer Technologien in den Häfen verlangsamt. Das Endergebnis ist, dass die Regierung dem Transport und der Logistik viele nutzlose Zutaten hinzugefügt hat, deren Kosten in vielen Dingen, die wir im Einzelhandel kaufen, enthalten sind.Die Anti-Pipeline-Politik hat den Zustrom von Öl aus Kanada eingeschränkt. Zu viele Schiffe, die vor der kanadischen Küste warten, treiben umher oder versuchen, außerhalb der begrenzten Anzahl von Ankerplätzen zu ankern. Bei einem solchen Versuch wurde eine Ölpipeline durchtrennt. Dies wird nicht nur den Energiefluss dorthin, wo er benötigt wird, weiter einschränken, sondern den Anti-Energie-Demagogen und Politikern wahrscheinlich auch eine Ausrede liefern, um die nächste Pipeline, die zur Genehmigung ansteht, zu verbieten.Der Dollar kauft genauso viel wie früher. Es ist nur so, dass viele der Dinge, die er kauft, den Verbrauchern nicht bekannt sind oder von ihnen nicht gewünscht werden. Zum Beispiel kauft der Dollar eine Menge zusätzlicher Leerlaufzeit für jeden Container und eine Menge zusätzlicher Abfertigung. Er kauft eine über dem Markt liegende "Miete" von gewerkschaftlich organisierten Fuhrunternehmen, die sich diese unwirtschaftliche Miete durch Gesetze gegen nicht gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer sichern.Sie kaufen zusätzliche Gehälter und Treibstoff von Schiffen, die nicht untätig sind, sondern Treibstoff verbrauchen, um auf einer Position zu bleiben, die zu weit vor der Küste liegt, als dass ihre Anker den Grund erreichen könnten. Sie kaufen alle Arten von zusätzlichen Arbeitskräften, Tankwagen, Genehmigungen, Straßensteuern und Verwaltungskosten, um Energie auf dem Weg zu transportieren, der im Moment am wenigsten eingeschränkt ist, und das in einer Welt, in der sich die Einschränkungen immer weiter verschieben und wachsen.