Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken stehen an

Der Goldpreis war am Dienstagmorgen in Asien leicht rückläufig, wobei ein stärkerer Dollar dem gelben Edelmetall etwas Glanz stahl, berichtet Investing.com . Investoren erwarten zudem wichtige Entscheidungen seitens der großen Zentralbanken, angefangen mit Australien, während Sorgen um steigende Inflation bestehen bleiben.Die Reserve Bank of Australia wird im Laufe des Tages seine Zinsentscheidung verkünden. Die US-amerikanische Federal Reserve hält wiederum am Mittwoch ein Treffen. Die Fed sieht sich Preis- und Gehaltszunahmen auf Jahrzehnthochs entgegen, während sie zeitgleich versucht, die steigende Inflation zu handhaben und der Wirtschaft ausreichend Zeit zu verschaffen, um Arbeitsplätze wiederherzustellen, die aufgrund von COVID verloren gingen.Goldman Sachs wettet nun, dass die Fed die Zinsen im Juli 2022 erstmals wieder erhöhen wird, ein Jahr früher als zuvor prognostiziert; die Korrektur der Prognose sei Erwartungen zuzuschreiben, dass die Inflation erhöht bleiben wird.Die Bank of England wird am Donnerstag ein Treffen abhalten, in dem wohl die unberechenbarste Zinsentscheidung seit Jahren erfolgen könnte. Investoren bedenken die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die ersten Zinserhöhungen seit Beginn der COVID-Pandemie ankündigen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de