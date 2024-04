Die Überschreitung des US-Dollar-Rubikons

In den letzten zwei Jahren habe ich bei jeder Gelegenheit versucht, meine Gesprächspartner an die wichtigste Finanzaktion des Jahres 2022 zu erinnern. Nach den politischen Ereignissen des vergangenen Wochenendes ist es an der Zeit, dieses Thema erneut aufzugreifen. Sie erinnern sich sicher an den russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar 2022. Dies war das wichtigste geopolitische Ereignis in diesem Jahr, und die Auswirkungen werden sich auch 2024 noch ausbreiten. Das wichtigste finanzielle Ereignis des Jahres 2022 fand jedoch Anfang März desselben Jahres statt, als die Vereinigten Staaten und die Europäische Union ihre Kräfte bündelten, um:• die ausländischen Devisenreserven Russlands einzufrieren, und• Russland aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen.Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sind auch heute noch unübersehbar. Und warum? Mit diesen finanziellen Maßnahmen im März 2022 haben die USA einen sehr wichtigen Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, wenn Ihr Land es wagt, eine Wirtschafts- oder Militärpolitik zu verfolgen, mit der die USA nicht einverstanden sind, werden Sie bald wirtschaftlich isoliert und/oder aus dem auf dem Dollar basierenden Währungssystem ausgeschlossen. Den "beleidigenden" Ländern bleibt also nichts anderes übrig, als sich nach anderen Währungen und Systemen für die Abwicklung ihrer Geschäfte umzusehen.Infolgedessen haben die "BRICS"-Staaten in den letzten zwei Jahren vermehrt US-Staatsanleihen abgestoßen, die Planung eines neuen, auf den BRICS-Staaten basierenden Handelssystems beschleunigt und einen steilen Anstieg des Goldpreises gemessen an allen wichtigen Fiatwährungen erlebt. Erwarten Sie, dass sich diese Trends fortsetzen werden. Aber jetzt sind die USA noch einen Schritt weiter gegangen. Seit einigen Monaten lassen Thinktanks Versuchsballons mit der Idee steigen, das eingefrorene russische Vermögen zu beschlagnahmen (zu stehlen) und es der Ukraine zur Finanzierung ihrer Kriegsanstrengungen zu geben. Diese Idee wurde als Nächstes von Finanzministerin Yellen und dann von Präsident Biden selbst aufgegriffen.Ein "Fortschritt" in dieser Frage wurde am Wochenende erzielt, als das US-Repräsentantenhaus das REPO-Gesetz verabschiedete, das den Weg für die USA ebnet, Russlands eingefrorene Vermögenswerte zu beschlagnahmen (zu stehlen). Das mag sich für nicht denkende Politiker und ihre ideologisch verblendeten Anhänger gut anfühlen... aber es ist eine schreckliche Nachricht für die langfristige Lebensfähigkeit des auf dem US-Dollar basierenden Finanzsystems. Warum sind diese Entwicklungen eine so schlechte Nachricht für die langfristige Lebensfähigkeit des auf dem US-Dollar basierenden Währungssystems? Betrachten Sie das Ganze nicht aus der Perspektive der USA oder der Europäischen Union.Denken Sie stattdessen daran, wie dies für die potenziell verfeindeten BRICS-Staaten aussieht, wo die Botschaft klar ist: Spielt mit und beugt euch den Forderungen der USA, oder ihr müsst die Konsequenzen tragen. Versetzen Sie sich in die Lage von Putin, Xi, Modi oder einem der anderen BRICS-Obrigkeiten. Bei der Durchsetzung der Interessen Ihres Landes ist es fast unvermeidlich, dass Sie eines Tages mit den Vereinigten Staaten aneinandergeraten. Was geschieht dann? Stehlen die USA und die EU auch Ihre Devisenreserven?Als solcher wird dieser Präzedenzfall zweifellos die Entwicklung einer US-Dollar-Alternative beschleunigen. Abgesehen von den inhärenten geopolitischen und militärischen Gefahren, die sich aus jeder Bedrohung der finanziellen Dominanz der USA ergeben, wird die einfache Verringerung der Nachfrage nach dem US-Dollar - in einer Zeit, in der das Angebot an US-Dollar exponentiell zunimmt - den Wert des Dollar verringern. Das ist einfache Volkswirtschaftslehre für Anfänger. Verschiebt man die Angebots- und Nachfragekurven entsprechend, so sinkt der Preis.Letztendlich ist all dies nur eine weitere Aufforderung an Sie, die ultimative Form von Geld zu erwerben - physisches Gold. Wenn Sie noch keines besitzen, sollten Sie sich welches zulegen. Wenn Sie bereits welches besitzen, sollten Sie mehr kaufen. Da die Welt zunehmend außer Kontrolle gerät, kann nur physisches Gold einen sicheren Hafen in den kommenden Finanzstürmen bieten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 22. April 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.