Gold ist jetzt billiger als 1980

Den meisten Anlegern und anderen, die den Goldmarkt verfolgen, ist bekannt, dass der Goldpreis im Januar 1980 mit 850 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte. Kürzlich lag der Goldpreis bei etwa 1.772 Dollar je Unze. und damit etwas niedriger als der Höchststand im August 2020 mit 2.060 Dollar je Unze. In jedem Fall ist der Goldpreis seit 1980 erheblich gestiegen.Nach vierzig Jahren könnte man jedoch geneigt sein, aufrichtig zu fragen: "Ist das alles?" Die Frage ist durchaus berechtigt. Inflationsbereinigt ist Gold mit etwa 1772 Dollar je Unze 23% billiger als bei seinem Höchststand im Januar 1980 mit 850 Dollar je Unze. Nachstehend finden Sie einen Chart der Goldpreise im letzten Jahrhundert. Die Preise sind monatliche Durchschnittsschlusskurse...Unten sehen Sie denselben Chart, nur dass die Preise um die Auswirkungen der Inflation bereinigt sind...Der Chart zeigt die realen (inflationsbereinigten) Goldpreise je Unze bis zurück ins Jahr 1915. Wie im vorherigen Chart sind die Preise monatliche Durchschnittsschlusskurse. Die folgenden Punkte stellen spezifische Informationen zu den drei Spitzenpreisen im obigen Chart dar...Februar 1980: 664 Dollar je Unze - 2.309 Dollar je UnzeAugust 2011: 1.825 Dollar je Unze - 2.210 Dollar je UnzeAugust 2020: 1.970 Dollar je Unze - 2078 Dollar je UnzeLinks sind die Preise aufgeführt, die zum angegebenen Datum gelten. Mit anderen Worten: Der durchschnittliche monatliche Schlusskurs für Gold lag im Februar 1980 bei 664 Dollar je Unze und im August 2011 bei 1.825 Dollar je Unze, usw. Rechts sind die inflationsbereinigten Preise aufgeführt, die den jeweiligen Preisspitzen entsprechen. So entsprechen beispielsweise 664 Unzen im Jahr 1980 nach Bereinigung um die Inflation dem Gegenwert von 2.309 Unzen in dem heute viel schwächeren Dollar.Die Zahlen bestätigen, was wir im ersten Chart gesehen haben, nämlich dass der nominale Goldpreis weiter steigt, was den Verfall und den Kaufkraftverlust des US-Dollar widerspiegelt. Inflationsbereinigt hat der Goldpreis jedoch seinen Höchststand von 1980 nicht übertroffen und ihn sowohl 2011 als auch 2020 noch nicht einmal erreicht.Da der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis den anhaltenden Kaufkraftverlust des US-Dollar widerspiegelt, ist nicht zu erwarten, dass der Goldpreis auf inflationsbereinigter Basis frühere Preisspitzen übertreffen wird. (siehe " Die Bedeutung des Triple Top in Gold ")Andererseits ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass der Goldpreis die Spitzenwerte erreichen wird. Der einzige Faktor, der den Goldpreis davon abhält, frühere Preisspitzen zu erreichen, ist die Tatsache, dass die Auswirkungen der Inflation der Federal Reserve insgesamt immer weniger Wirkung zeigen. (siehe " Spitzen im Jahr 1980 - Die schwindenden Auswirkungen der Inflation ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 5. November 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.