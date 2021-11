JP Morgan, eine Silber-Schocknachricht & weiter in der Abwärtsspirale

Der neue FED-Chef ist der alte und hat die Druckerpressen glühen lassen. Ein Grund, Gold und Silber abzuverkaufen? Nein, aber so wurde es im Mainstream kommuniziert.Silber hielt sich gut, gab dann aber auch ab und eine wichtige Meldung ging im Rauschen unter. Hochschild , einer der größten AG-Produzenten Südamerikas, soll in Peru zwei seiner Hauptminen schließen, was das Angebot um ca. 9 Mio. Unzen jährlich verknappen kann. Der ganze Ablauf der Angelegenheit läßt für den zukünftigen Bergbau in Peru nichts Gutes erwarten.Indessen erfüllt Gold in Teilen Venezuelas vorbildlich seine Funktion als Geld und Tauschmittel. JP Morgan, schon oft wegen Preismanipulation verurteilt, geht erneut einen Vergleich ein und erklärt sich bereit, wegen "Spoofing" 60 Mio. $ zu zahlen. Ein Schuldeingeständnis ist damit natürlich nicht verbunden.In Deutschland steigen die Erzeugerpreise so stark wie seit 1951 nicht mehr und das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht, zu stark werden Wirtschaft und Gesellschaft gerade beschädigt. Bleiben Sie trotzdem optimistisch. Der schwere Weg lohnt sich!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)