Goldmarkt: Investitionen werden sich bald auszahlen

Bevor eine große Bewegung bei einem Vermögenswert einsetzt, ist der Markt oft gelangweilt und richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Dies scheint bei Gold der Fall zu sein, aber wie wir jetzt sehen werden, kann man genau zu solchen Zeiten Investitionen tätigen, die sich bald sehr gut auszahlen werden.Der jüngste 13-Jahreschart von Gold ist sehr nützlich, denn er zeigt, dass der Grund für die anhaltende Talfahrt des Goldpreises - abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass er gegen die Dollarstärke ankämpft und sich eigentlich recht gut gehalten hat - darin liegt, dass er darauf gewartet hat, dass die gigantische Untertassen- oder Schalen-Basismuster-Grenze den Preis einholt, und wir können feststellen, dass dies nun fast geschehen ist, was bedeutet, dass die Zeit für einen erneuten Anstieg gekommen ist.Die Konsolidierung/Reaktion der letzten 17 Monate fand in der Nähe der Höchststände von 2011 statt, wo es natürlich einen Widerstand gibt. Es ist also nicht überraschend, dass der Goldpreis hier eine Weile verharrt, aber es sollte beachtet werden, dass sich Gold im Vergleich zu anderen Währungen bereits deutlich von seinen Höchstständen von 2011 entfernt hat, wie wir später sehen werden, wenn wir uns den Chart für Gold in japanischen Yen ansehen.Auf dem 3-Jahreschart können wir sehen, warum eine Auflösung der aktuellen Pattsituation nach oben sehr wahrscheinlich ist. Nach dem kräftigen Anstieg des Goldpreises von Mitte 2019 bis August letzten Jahres war eine Korrektur angebracht, und der Goldpreis korrigierte bis ins Frühjahr letzten Jahres zurück. Dann stabilisierte sich der Goldpreis oberhalb eines Unterstützungsniveaus, und es bildete sich ein Basismuster heraus, das sich nun seiner Vollendung zu nähern scheint.Der unaufhaltsame Aufwärtstrend der Akkumulationslinie im oberen Teil des Charts, die selbst bei der Rückkorrektur des Goldpreises immer wieder neue Höchststände erreichte, ist natürlich positiv zu werten und deutet darauf hin, dass sich das aktuelle Muster mit einem Ausbruch in einen neuen großen Aufwärtstrend auflösen wird.Dies dürfte angesichts der Geldschöpfung, die zu einer galoppierenden Inflation führen muss, kaum überraschen. Nur im Falle eines massiven Ausverkaufs, der durch die plötzliche Drosselung der Geldschöpfung durch die Fed ausgelöst wird, würde dieses zinsbullische Muster abbrechen, und das scheint nicht wahrscheinlich. Die derzeitige enge Kopplung von Kursen und gleitenden Durchschnitten, bei der sich die Durchschnitte besser ausrichten, ist ebenfalls förderlich für eine baldige Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends.Nach der Veröffentlichung des letzten Silbermarkt-Updates, diesmal vor Gold vor etwa einer Woche, gab es einen "Strohfeuer"-Ausverkauf, der aber, wie wir auf dem jüngsten 6-Monatchart von Gold sehen können, nicht viel ausmachte und den Preis wieder auf die dargestellte gebogene Trendlinie zurückbrachte, die nicht weit über der auf dem 13-Jahreschart dargestellten Untertassen-Grenze liegt, und dort bildete sich am Freitag eine ziemlich zinsbullische kleine Kerze, und seltsamerweise stieg die Akkumulationslinie auf neue Höchststände der letzten Wochen, selbst als der Preis letzte Woche fiel, ein zinsbullisches Zeichen.