Gold- & Silbermarktupdate: USA vs. BRICS; exzellente Silberaussichten

Ich habe in der jüngsten Vergangenheit - seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch Anfang Dezember - nicht viel über Gold geschrieben, einfach weil ich nicht wusste, was ich davon halten sollte, und diese Unentschlossenheit spiegelte sich im Markt selbst wider, wo wir Gold in einer ziemlich engen Handelsspanne feststeckten, aber jetzt beginnen die Dinge sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht viel klarer zu werden, und wie wir gleich sehen werden, ist es kein schönes Bild.Im jüngsten 6-Monatschart von Gold können wir die Handelsspanne sehen, die sich seit Anfang Dezember gebildet hat, und es wird nun klar, dass es sich bei dem Muster, das sich gebildet hat, um ein Schulter-Kopf-Schulter-Top handelt, das auch die Merkmale eines Doppel- oder Dreifach-Tops oder eines symmetrischen Dreiecks aufweist, und dass der Goldpreis gerade dabei ist, sich von der rechten Schulterspitze des Musters zu entfernen.Das Volumenmuster, das seit Anfang Dezember sehr bearisch ist und ein starkes Abwärtsvolumen aufweist, gibt uns die Gewissheit, dass es sich um ein solches Muster handelt, weshalb die Akkumulationslinie stark rückläufig war. Dieses Muster deutet auf einen Durchbruch der Unterstützung und einen Rückgang hin, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (5. Februar) ist der Goldpreis ziemlich stark gefallen.Wenn Gold fallen wird, was ist dann mit den Edelmetallaktien? Die Antwort ist, dass sie noch weiter fallen werden. Ich weiß zwar, dass das Verhältnis von Goldaktien zu Gold bereits auf einem niedrigen Niveau ist, das traditionell bullisch ist und zu einer Umkehr nach oben und einem neuen Bullenmarkt führt, aber das wird einen möglichen Flushout nicht verhindern. Der aktuelle 6-Monatschart des GDX zeigt, was meiner Meinung nach mit den Edelmetallaktien passieren wird, wenn der Goldpreis bald einbricht, was wahrscheinlich der Fall sein wird.Ein solcher Einbruch würde wirklich dazu führen, dass viele eingefleischte Inhaber von Edelmetallaktien entnervt das Handtuch werfen, und der richtige Weg für bestehende Inhaber von Edelmetallaktien, damit jetzt umzugehen (mit Ausnahme einiger weniger Sondersituationen), besteht darin, sich entweder abzusichern oder zur Seite zu treten und zurückzukaufen, sobald sich der Staub nach einem weiteren Einbruch gelegt hat.Also gut, wenn der Edelmetallsektor bald stark fallen wird, was wird dann die Ursache dafür sein? - Die Antwort lautet: ein Anstieg des Dollar. Werfen wir also einen Blick auf den jüngsten Dollar-Index-Chart und schärfen wir diesen, indem wir einen Blick auf einen Dollar-Proxy werfen, bei dem wir den Vorteil haben, dass wir das Volumenmuster sehen können.Im 6-Monatschart des Dollar-Index können wir sehen, dass sich beim Gold das vermutete Schulter-Kopf-Schulter-Hoch herausgebildet hat, während sich beim Dollar das umgekehrte Muster, ein Schulter-Kopf-Schulter-Tief, herausgebildet hat, was kaum überraschend ist.Der Dollar hat sich im Januar vom Tiefpunkt des Kopfes des Schulter-Kopf-Schulter-Bodens gut erholt, und nach einem großen Aufwärtstag am 2. Februar steht er nun kurz vor dem Ausbruch aus diesem potenziellen Basismuster. Der Ausbruch wird durch einen klaren Durchbruch über den Widerstand, der die obere Begrenzung des Musters markiert, signalisiert. Das Momentum hat sich rasch verbessert, und die gleitenden Durchschnitte bewegen sich stetig in eine viel bessere Richtung.