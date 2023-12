Starke Trendwende im Edelmetallsektor deutet auf baldige neue Höchststände bei Gold hin...

Das Glück spielt immer eine Rolle. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Abonnenten vor, der am Montagabend bis spät in die Nacht getrunken hat und gestern sehr spät aufgestanden ist, vielleicht mit einem Kater, und die Artikel gelesen hat, in denen empfohlen wird, große Gold- und Silberaktien zu kaufen, und diese dann um die Mittagszeit gekauft hat. Er hätte besser abgeschnitten als ein "Früh zu Bett, früh aufstehen, macht einen Mann gesund, reich und weise"-Abonnent, der die Artikel las und kurz nach der Eröffnung kaufte. Was ich damit sagen will, ist, dass der Aufruf zu einem dramatischen Umschwung richtig war, aber er kam einige Stunden zu früh, und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich keine Ahnung habe, wie das Verhältnis zwischen trinkfreudigen Abonnenten und Abstinenzlern ist, aber ich schweife ab.Der springende Punkt ist, dass die Fed den Märkten genau das gesagt hat, was sie hören wollten, nämlich dass sie weiterhin immer mehr Geld schaffen wird, um die Märkte immer weiter nach oben zu treiben, was am Jahresende fette Boni für die Wall Street garantiert und den Superreichen an der Spitze der Pyramide immer mehr Geld zufließen lässt, mit der Folge eines schwächeren Dollar und mehr Inflation, was nur ein Problem für die kleinen Leute ist.Die so geschaffene Situation ist äußerst günstig für Gold und Silber, die wie eine Rakete abhoben und sofort große Kursgewinne bei den Edelmetallaktien auslösten. Das ist genau das, was wir vorausgesehen hatten. Der Sektor hat also eine Kehrtwende vollzogen und befindet sich auf dem Weg nach oben, und nun sollte auch Gold mitziehen und die 2.100-Dollar-Marke überschreiten und weiter steigen. Der nachstehende 6-Monatschart des GDX zeigt die dramatische Trendwende von heute und interessanterweise auch, wie sich der Kurs von der Begrenzung eines riesigen Bowl-Basismusters erholt hat.Der 2-Monatschart von Agnico Eagle, dem von uns beobachteten großen Leitindex des Goldsektors, zeigt das Ausmaß der Kursgewinne, die bei vielen anderen großen und mittelgroßen Gold- und Silberaktien ähnlich ausfallen.© Clive MaundDer Artikel wurde am 13. Dezember 2023 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.