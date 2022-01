Patriot Battery Metals: Weiterführende aggressive Bohrprüfungskampagne

Vancouver, 20. Januar 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) freut sich, seine Explorationspläne 2022 für die Liegenschaft Corvette-FCI (die Liegenschaft) in der Region James Bay in Quebec bekanntzugeben. Die Exploration wird sich auf die Abgrenzung der Spodumen-Pegmatit-Vorkommen in der Liegenschaft konzentrieren und speziell auf den CV5-6-Spodumen-Pegmatit ausgerichtet sein, an dem ein erstes Bohrloch des Unternehmens in der Liegenschaft 0,93 % Li2O und 114 ppm Ta2O5 über 146,8 Meter ergab (CF21-001). Kernprobenanalysen aus den restlichen drei Bohrlöchern, die im Programm 2021 auf den CV5-6-Pegmatit ausgerichtet waren, stehen noch aus.Das Unternehmen plant derzeit eine Kampagne mit zwei Bohranlagen über 15.000 bis 20.000 Meter, die die erfolgreichen Ergebnisse des Bohrprogramms 2021 aggressiv weiterprüfen soll. Die Bohrkampagne 2022 wird in zwei Phasen - im Winter / Frühjahr und Sommer / Herbst - ausgeführt werden. Die Phase Winter / Frühjahr soll Ende Februar beginnen und auf die Gebiete nordöstlich und entlang des Streichens von CV5-6, unter einem flachen See, ausgerichtet sein und die Ausbisse der CV1-2-Pegmatite am gegenüberliegenden Ufer erweitern. Das Hauptziel wird die Prüfung mineralisierter Pegmatite entlang des Streichens sein, die potenziell CV5-6 mit CV1-2 verbinden, sowie die Prüfung der Mineralisierung in der Tiefe. Die Phase Summer / Herbst wird sich auf weitere landbasierte Infill- und Step-Out-Bohrungen in der Umgebung von CV5-6 und CV1-2 konzentrieren.Das Unternehmen beabsichtigt außerdem die Prüfung mehrerer Spodumen-Pegmatit-Vorkommen in der Liegenschaft sowie weiterführende Bohrprüfungen entlang des Kupfer-Gold-Silber-Trends Maven. Das Unternehmen bohrte 1,177 Meter in zehn (10) Bohrlöchern im Trend Maven im Jahr 2021. Die Kernprobenanalysen für alle Bohrlöcher stehen noch aus.Neben der Bohrkampagne plant das Unternehmen eine LiDAR- und / oder Satellitenbild-Untersuchung über den Kerngebieten der Liegenschaft sowie geologische Kartierung zur Unterstützung regionaler Exploration und geologischer Modellierung. Regionale Schürfarbeiten über einem vor kurzem erworbenen Konzessionsblock, der mit den östlichen Konzessionen in der Liegenschaft zusammenhängt, werden ebenfalls stattfinden.Ende 2021 sicherte das Unternehmen im Rahmen einer strategischen Finanzierung 11 Millionen Dollar an Flow-Through zur Finanzierung wichtiger Arbeitsprogramme vor Ort in Corvette-FCI. Das Unternehmen verfügt über eine starke Finanzposition, in Hinblick auf Flow-Through-Dollar und harte Dollar, und ist jetzt in der günstigen Lage, sich auf die aggressive Weiterentwicklung seiner neuen Lithium-Pegmatit-Entdeckung zu konzentrieren, mit dem Ziel, bis Ende 2022 eine erste Mineralressourcenschätzung aufzubauen.Wie oben bereits bemerkt, stehen die Analyseergebnisse für die restlichen Bohrlöcher des Programms 2021 (CF21-002 bis CF21-014) noch aus. Analyselabors im Industriesektor arbeiten weiterhin unter Beschränkungen, mit dramatischen Verzögerungen der Bearbeitungszeiten von Wochen bis zu Monaten. Das Unternehmen steht in engem Kontakt mit dem Labor und erwartet die abschließenden geologischen Ergebnisse für die nächste Bohrlochserie in den kommenden 4 - 6 Wochen.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft. Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, das den zu 100 % unternehmenseigenen Claim-Block Corvette sowie die Claim-Blöcke FCI East und West umfasst, die von O3 Mining Inc. in der Region James Bay in Québec als Option gehalten werden. Die Claimblöcke hängen zusammen und beherbergen erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich in den Analyseergebnissen des ersten Bohrlochs zeigte (CF21-001), das das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen hat. Dieses ergab einen Abschnitt von 146,8 m mit fast zusammenhängendem Pegmatit und Analyseergebnissen von 0,93% Li2O und 114 ppm Ta2O5, darunter 1,09% Li2O und 108 ppm Ta2O5 über 73,0 m, sowie 1,04% Li2O und 145 ppm Ta2O5 über 54,6 m. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Golden Gap Trend mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Maven Trend mit 8,15% Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.Das Unternehmen hat außerdem das Konzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada. 