Kuya Silver erhält Baugenehmigung für Bethania-Verarbeitungsanlage

- gibt Ernennung eines neuen Direktors im Vorstand bekannt- Die Genehmigung erlaubt den Bau einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 350 Tonnen pro Tag sowie von Abraumbehandlungsanlagen und anderer Infrastruktur.- Javier Del Rio wurde in den Vorstand von Kuya Silver berufenVancouver, 24.1.2022 - Kuya Silver Corp. (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya Silver") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Minera Toro de Plata S.A.C. von der Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huancavelica die Genehmigung für den Bau der Bethania Process Plant ("Bethania Plant") mit einer installierten Kapazität von 350 Tonnen pro Tag gemäß den für den Antrag eingereichten Spezifikationen erhalten hat. Die Genehmigung gewährt Kuya Silver auch das Recht auf eine 36,3969 Ha große Aufbereitungskonzession (wo die Anlage stehen wird) unmittelbar südlich der Bergbaukonzession des Unternehmens.Kuya Silver hat mit mehreren unabhängigen Ingenieurbüros zusammengearbeitet, um die Anlagen und die damit zusammenhängende Infrastruktur, die von der Genehmigung abgedeckt werden, zu entwerfen und zu planen. Dazu gehören eine konventionelle Flotationsaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 350 Tonnen pro Tag, eine Abraumbewirtschaftungsanlage sowie die Oberflächeninfrastruktur (Zugänge, Lagergebäude, Wartungsgebäude, Büros, Umkleideräume usw.). Das Unternehmen prüft derzeit den Erschließungszeitplan für den Rest des Jahres, da es nun in der Lage ist, mit dem Bau der Bethania-Anlage fortzufahren, und erwartet, dass es regelmäßig über die Fortschritte berichten wird.David Stein, President und CEO von Kuya Silver, erklärte: "Die Baugenehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein für Kuya Silver dar. Mit dieser Genehmigung hat das Unternehmen die volle Erlaubnis, mit dem Bau der Bethania-Anlage fortzufahren, mit dem Ziel, die Produktion in der Mine Bethania wieder aufzunehmen. Ich möchte dem Team von Kuya Silver in Peru meine Anerkennung für all die technischen, rechtlichen und administrativen Fachkenntnisse aussprechen, die erforderlich waren, um diesen Erfolg zu erzielen."Christian Aramayo, Chief Operating Officer von Kuya Silver, fügte hinzu: "Die Investition von Kuya Silver in den Bau und den Betrieb von Bethania wird die lokale Wirtschaft in der zentralen Andenregion Perus ankurbeln, da wir weiterhin einen Beitrag als verantwortungsbewusster Teilnehmer in der peruanischen Bergbauindustrie leisten. Von Anfang an waren wir bestrebt, den ökologischen Fußabdruck vom Bau und Betrieb auf Bethania zu minimieren und das Wassermanagement zu optimieren. Unser Ziel ist es, eine führende Position im nachhaltigen Silberbergbau einzunehmen, beginnend mit der Bethania-Anlage.Kuya Silver freut sich, die Ernennung von Javier Del Rio zum Mitglied des Board of Directors bekannt zu geben. Herr Del Rio ist eine peruanische Bergbau-Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie, sowohl in Unternehmens- als auch in Geschäftsbereichsfunktionen sowie in Tagebau-, Untertagebau- und Erweiterungsinitiativen. Derzeit ist er als VP Südamerika und USA für HudBay Minerals Inc. für die strategische und betriebliche Leistung der Geschäftseinheiten in Peru, Arizona und Nevada verantwortlich, was auch die Aufsicht über die Personal- und Kapitalressourcen, das Umweltmanagement, die Gesundheits- und Sicherheitsleistung und die Beziehungen zu den Gemeinden umfasst. Del Rio ist seit 2010 in leitenden Positionen bei Hudbay in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Betrieb in Kanada und Peru tätig. Davor war er in leitenden Positionen bei Newmont Mining Corporation in Peru und den USA tätig. Er begann seine Karriere als Bergbauingenieur unter Tage im Hochland von Peru. Herr Del Rio hat einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen von der Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) sowie einen MBA-Abschluss mit Spezialisierung auf Finanzen vom Daniels College of Business der Universität Denver. Vor kurzem hat er das ICD-Rotman Directors Education Program abgeschlossen. Kuya Silver ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Edelmetallvorkommen in Peru und Kanada konzentriert. 