Fokus auf Realzinsen; Zinserhöhungen größtenteils eingepreist

Investoren erwarten Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden, um neue Hinweise auf die Fed-Timeline für Zinserhöhungen zu erhalten, so berichtet Investing.com . Die Märkte haben nun mit einer Wahrscheinlichkeit von eins-zu-drei eingepreist, dass die Fed die Zinsen im März 2022 erhöhen wird. "Erwartungen höherer Zinsen treiben die Entwicklung größtenteils voran, da die falkenhafte Haltung der Fed weitreichend eingepreist ist", erklärte Rohstoff-Stratege bei ANZ, Soni Kumari."Der Fokus liegt auf Realzinsen und auch wenn sie höher ausfallen, bleiben sie negativ", erklärte Ilya Spivak von DailyFX. "Es findet also etwas Zug-und-Druck statt, wo die Realzinsen auf der anderen Seite steigen, was negativ für Gold ist, doch noch immer weniger attraktiv als das gelbe Edelmetall bleiben."Präsident der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erklärte am Montag außerdem, dass es keine Notwendigkeit für weitreichende Straffung gibt, da die Inflation zurückgehen und sich stabilisieren könnte, was zunehmende Erwartungen aggressiver Zinserhöhungen dämmen sollte.© Redaktion GoldSeiten.de