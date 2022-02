Silver Institute: Bericht zur Silbernachfrage für 2022

In einem aktuellen Bericht des Silver Institutes wird über die zukünftige Silbernachfrage für das Jahr 2022 spekuliert. Laut Angaben seien die Aussichten für die Silbernachfrage für das Jahr 2022 außerordentlich vielversprechend, da prognostiziert wird, dass die weltweite Silbernachfrage im Jahr 2022 auf ein Rekordhoch von 1,112 Milliarden Unzen ansteigen wird.Der Anstieg werde durch eine Rekordzahl an industriellen Silberproduktionen getrieben, für die ein Anstieg von 5% prognostiziert wird, da die Verwendung von Silber sowohl in traditionellen als auch in kritischen grünen Technologien zunehmen soll. Die Nachfrage nach physischen Silberinvestitionen soll 2022 voraussichtlich um 13% ansteigen und damit ein Siebenjahreshoch erreichen. Es wird erwartet, dass die Verwendung von Silber in Schmuck und Silberwaren im Jahr 2022 ebenfalls um 11% bzw. 21% zunehmen wird.Die makroökonomischen und geopolitischen Bedingungen sollen die Edelmetallpreise in der ersten Hälfte dieses Jahres allgemein unterstützen. Sobald jedoch das Tempo der US-Leitzinserhöhungen deutlicher wird, werden die Preisaussichten schwieriger.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de