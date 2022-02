Der Wechsel vom Boom zum Bust könnte bald beginnen

Die jüngsten vorlaufenden Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Expansion in den USA intakt ist. Dies ist der Fall, obwohl der folgende Monatschart zeigt, dass der ISM Manufacturing New Orders Index (NOI), einer unserer bevorzugten vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren, im Januar 2022 auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020 gefallen ist. Der Grund dafür ist, dass es normal ist, dass die Verbesserungsrate - die der NOI misst - sinkt, solange sich die Wirtschaft in der Expansionsphase befindet. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Tempo der wirtschaftlichen Aktivität in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich verlangsamen wird.Man beachte, dass der NOI unter 55 fallen müsste, um den US-Aktienmarkt nicht mehr positiv zu beeinflussen, und unter 48, um vor einer Rezession zu warnen. Es würde uns nicht überraschen, wenn er innerhalb der nächsten zwei Monate unter 55 fallen würde, aber ein Rückgang auf unter 48 ist wahrscheinlich noch mindestens 2-3 Quartale entfernt.Was das Tempo des US-Wirtschaftswachstums anbelangt, so haben wir in unseren vier vorangegangenen monatlichen "US Recession/Expansion Watch"-Diskussionen geschrieben, dass wir für die letzten Monate des Jahres 2021 und den Anfang des Jahres 2022 eine erneute Beschleunigung der US-Wirtschaftsaktivität erwarten, die auf den Aufbau von Lagerbeständen und die Rückkehr von Millionen von Menschen auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Dies geschah (aus genau den erwarteten Gründen*) und wurde durch die vorläufige Schätzung des annualisierten BIP-Wachstums von 6,9% für Q4-2021 bestätigt.Es wurde auch durch die realen Bruttoinlandsinvestitionen (RGPDI) bestätigt, eine vierteljährliche Statistik, die als Frühindikator für den Beginn einer Rezession und als gleichzeitiger Indikator für das Ende einer Rezession dient. Wie unten dargestellt, stieg das RGPDI im vierten Quartal dieses Jahres stark an und erreichte ein neues Allzeithoch. Beachten Sie, dass die vertikalen roten Linien im folgenden Chart die offiziellen Termine für den Beginn einer Rezession markieren.Die Finanzmärkte interessieren sich jedoch nicht dafür, was vor Monaten passiert ist, sondern was in den kommenden Monaten/Quartalen passieren wird, und es gibt Anzeichen dafür, dass die für die ersten beiden Quartale dieses Jahres gemeldeten BIP-Wachstumsraten viel niedriger sein werden als die für das letzte Quartal des vergangenen Jahres gemeldete Rate. Da die "Inflation" in der Nähe ihres Zyklus-Höchststandes verharrt, während sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt, könnte die "reale" BIP-Wachstumsrate im ersten Quartal dieses Jahres sogar nahe bei Null liegen.Die überwiegende Zahl der Anzeichen, die sich aus vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren und Vertrauensindikatoren ergeben, deutet darauf hin, dass die Konjunkturabschwächung in H1-2022 im Kontext eines Wirtschaftsbooms stattfindet, obwohl eine ausgeprägte Abschwächung innerhalb eines Booms und der frühe Teil eines Übergangs von einem Boom zu einem Bust nicht voneinander zu unterscheiden sind.Die Entwicklung der Geldmenge warnt davor, dass der Übergang vom Boom zum Boom bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres beginnen könnte, aber der Beginn eines Übergangs vom Boom zum Boom liegt in der Regel mindestens einige Quartale vor dem Beginn einer offiziellen Rezession, und die führenden Wirtschaftsindikatoren sind weit davon entfernt, Rezessionswarnungen auszusprechen. Daher wird die nächste US-Rezession wahrscheinlich nicht vor dem 4. Quartal 2022 beginnen.*Wir haben bereits bei ihrer Bekanntgabe darauf hingewiesen, dass die ersten Schätzungen des BLS für das Beschäftigungswachstum im November und Dezember letzten Jahres die Stärke des US-Arbeitsmarktes massiv unterschätzt hatten. Der jüngste monatliche Beschäftigungsbericht, der am Freitag, dem 4. Februar, veröffentlicht wurde, enthielt Korrekturen zu den Vormonaten, mit denen die Fehler behoben wurden. Die Korrekturen führten zu einem kombinierten Anstieg des Beschäftigungswachstums von November bis Dezember um 709 Millionen. Infolgedessen zeigen die Beschäftigungsdaten nun, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2021 1,83 Millionen Arbeitsplätze und in den letzten vier Monaten 2,3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 15. Februar 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.