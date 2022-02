Silver Lake Resources Ltd.: Halbjahreszahlen und Update

Goldproduzent Silver Lake heute mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen (01.07.2021 - 31.12.2021): Link In den ersten sechs Monaten wurden 126.718 Unzen Gold verkauft. Der Umsatz lag bei 307,6 Millionen AUD und das EBITDA bei 157,6 Millionen AUD. Der operative Cash-Flow bei 120,1 Millionen AUD und Ende 2021 hatte Silver Lake 277,9 Millionen AUD Cash und keine Schulden:Im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht schwächere Zahlen, doch das war auch so kommuniziert.Dividende wird Silver Lake nicht bezahlen, dafür wurde das Aktienrückkaufprogramm (bis zu 10% der ausstehenden Aktien) beschlossen.In einer weiteren Meldung ( Link ) gab man den Abschluss der Akquisition von Harte Gold bekannt. Silver Lake hält nun 100% der produzierenden Mine und dem kompletten Projektpaket mit über 81.000 Hektar in der kanadischen Provinz Ontario.Die letzte festgestellte Reserven-Kalkulation (30.12.2020) zeigte ein Vorkommen von 797.000 Unzen Gold zu durchschnittlich 7,2 g/t. Die Ressourcen lagen zuletzt bei 1,64 Millionen Unzen Gold mit 10,9 g/t.Somit ist die Sugar Zone Mine eine der höchst-gradigen Goldminen in Kanada.Im vergangenen Jahr wurden auf der Mine 51.453 Unzen Gold gefördert mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 6,5 g/t. Somit konnte der Vorbesitzer die revidierten Prognosen erreichen. Angaben zu den AISC fehlen leider.Insgesamt hat Silver Lake 102 Millionen USD bezahlt und Ziel ist es, die Mine auf "Vordermann" zu bringen und dort Cash-Flow zu erwirtschaften.Leider fehlten heute detaillierte Pläne in dieser Meldung, so dass wir auf das nächste Update warten müssen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.