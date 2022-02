Eine kurze Prognose für die Goldpreisentwicklungen 2022

Dies ist ein Auszug aus unserer jährlichen Analyse der Gold- und Silbermärkte. Im vollständigen Outlook Report werfen wir einen detaillierten Blick auf die Marktteilnehmer, die Dynamik, die Irrtümer und die Triebkräfte und geben schließlich unsere Prognosen für die Gold- und Silberpreise im kommenden Jahr ab. Unsere einzigartige Analyse der Edelmetalle, die in unserem Angebots- und Nachfragemodell enthalten ist, ist ein echtes Signal in einem ansonsten sehr lauten Markt. Es hat in den letzten zehn Jahren eine Genauigkeit von über 75% bei der Vorhersage künftiger Preisentwicklungen erreicht. Und wie genau machen wir das?Gold und Silber lassen sich mit der herkömmlichen Rohstoffanalyse nicht erfassen. Das liegt daran, dass sich praktisch das gesamte Gold, das jemals in der Geschichte der Menschheit gefördert wurde, immer noch in menschlicher Hand befindet (in geringerem Maße auch Silber). Kein anderer Rohstoff kommt dem auch nur annähernd nahe. Der World Gold Council schätzt die Menge auf etwa 201.296 Tonnen. Das sind über 6 Milliarden Unzen und knapp 12 Billionen Dollar (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts). Wir glauben, dass diese Zahl um ein Vielfaches unterschätzt wird.Und warum? Aus zwei Gründen. Die Menschen häufen Gold schon seit sehr, sehr langer Zeit an. Zweitens ist Gold nichts, von dem die Leute gerne erwähnen, dass sie es besitzen. Die Implikationen dieser Tatsache sind außergewöhnlich. Es bedeutet, dass es so etwas wie eine Goldschwemme nicht gibt. Und es gibt auch kein Überangebot. Die Menschen sind glücklich, wenn sie weiterhin Gold ansammeln können, und zwar für alle "heute", die Tausende von Jahren zurückliegen.Das gesamte oberirdische Gold, das die Menschen seit Jahrtausenden angehäuft haben, ist ein potenzielles Angebot - unter den richtigen Bedingungen und zum richtigen Preis. Anders als bei gewöhnlichen Rohstoffen stellt praktisch jeder Mensch auf diesem Planeten eine potenzielle Nachfrage dar. Die Menschen sind gerne bereit, die 1.001ste Unze zu den gleichen Bedingungen zu akzeptieren wie die 1.000ste oder die erste Unze.Wie lässt sich ein solches Verhalten über Jahrtausende hinweg erklären? Darauf gibt es nur eine denkbare Antwort. Es liegt daran, dass diese Metalle Geld sind. Daraus lässt sich schließen, dass eine Veränderung des Wunsches, Gold zu horten oder zu veräußern, auch wenn sie nur geringfügig ist, die Hauptursache für den Preis ist. Wie kann man nun den Wunsch, Gold zu horten oder zu veräußern, messen? Die Antwort auf diese Frage bildet die Grundlage unseres Angebots- und Nachfragemodells für Gold und Silber.Der Markt setzt sich aus 5 verschiedenen Hauptgruppen zusammen: Käufer von Metall, Verkäufer von Metall, Käufer von Papier, Leerverkäufer von Papier und Marktmacher (Lagerhalter). Trotz der Tatsache, dass sich praktisch das gesamte jemals geförderte Gold immer noch im Besitz von irgendjemandem befindet, kann es auf dem Markt zu Zeiten relativen Überflusses und relativer Knappheit kommen. Die Spreads der Lagerhalter sind ein gutes Signal, diese zu erkennen.Normalerweise liegt der Preis für einen Kontrakt zur Lieferung von Gold in der Zukunft über dem Preis für Gold zur sofortigen Lieferung. Wenn diese Spanne - Terminkontrakt minus Kassapreis - groß ist und sich weiter ausdehnt, ist Gold im Überfluss auf dem Markt vorhanden. Im umgekehrten Fall, d. h. wenn die Spanne gering ist oder sich sogar umkehrt, herrscht Knappheit auf dem Markt.Relativer Überfluss deutet auf einen schwachen Markt hin und geht wahrscheinlich einem fallenden Preis voraus. Relative Knappheit deutet auf einen stärkeren Markt hin und geht in der Regel mit einem steigenden Preis einher. Diese Analyse hilft bei der kurzfristigen Preisvorhersage, denn das Modell konzentriert sich auf das, was gerade passiert. Für längerfristige Trends müssen wir jedoch verstehen, warum dies geschieht. Dazu wenden wir uns einer breiteren makroökonomischen Analyse zu Inflation, Zinssätzen, dem Wahnsinn der Zentralbanken und sogar Wildcards wie Bitcoin zu. Wir werden hier kurz auf einige davon eingehen.Das Folgende ist keine Vorhersage für den Bitcoin-Preis. Wir wissen nicht, wie der Preis kurzfristig sein wird, und auch sonst niemand. Es ist ein Blick auf die Wirtschaft von Bitcoin. Zunächst einmal ist Bitcoin kein Ponzi-Schema. Ein Ponzi-Schema ist ein Betrug, bei dem der Sponsor eine Rendite verspricht. Der Sponsor tut jedoch nichts, um diese Rendite zu erzielen. Er meldet den Anlegern lediglich Gewinne, während er ihr Geld ausgibt, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Schneeballsysteme platzen früher oder später, wenn die Ausgaben des Sponsors und/oder die Abhebungen der Anleger das Bankkonto ausbluten lassen.Bitcoin ist eher ein Schneeballsystem. Ein Schneeballsystem ist nicht unbedingt illegal. Bitcoin verspricht keine besondere Rendite, jedenfalls nicht im Sinne einer Verzinsung des investierten Kapitals. Sie zahlen X Dollar an einen Bitcoin-Verkäufer in der Erwartung, dass ein künftiger Käufer X + Y Dollar an Sie zahlt. Wie bei einem Ponzi kommen die Gewinne von neuen Investoren. Anders als bei einem Ponzi gibt es keinen gemeinsamen Pool, in den Ihre Dollars fließen.Beachten Sie, dass man keine Dollar in Bitcoin steckt. Man tauscht keine Dollar in Bitcoin um. Man übergibt seine Ersparnisse an einen früheren Besitzer von Bitcoin, der die Bitcoin an Sie verkauft. Der Verkäufer hat nun die Dollar (Ihre Ersparnisse), die er als Gewinn ausgeben kann.Mit anderen Worten: Der Verkäufer gibt Ihre Ersparnisse aus. Bitcoin ist daher wie jeder andere Bullenmarkt, der durch den fallenden Zinssatz angeheizt wird. Er dient als Mechanismus für die Umwandlung des Kapitals einer Partei in das Einkommen einer anderen Partei, das konsumiert werden soll. Wie ein Schneeballsystem bricht eine Pyramide zusammen, wenn mehr Menschen "abziehen" (d.h. verkaufen) als kaufen wollen.Das bedeutet nicht, dass der Bitcoin-Preis morgen zusammenbrechen wird. Oder nächstes Jahr. Er könnte bei einem Penny, einer Million Dollar oder irgendwo dazwischen liegen - und wird es wahrscheinlich auch. Verstehen Sie unsere Worte nicht als moralisierende Ermahnung, nicht damit zu handeln. Die Zentralbanken haben einen Krieg gegen die Zinsen geführt. Sie haben den Menschen die Möglichkeit genommen, eine Rendite zu erwirtschaften. Jeder ist daher gezwungen, sich der Spekulation als Renditeersatz zuzuwenden.Jedes Jahr erörtern wir die makroökonomischen Bedingungen und wie sie sich auf die Edelmetallpreise auswirken werden. Das große Thema im Jahr 2022 ist die Inflation. Die große Nachricht ist, dass die Federal Reserve plant, die Zinssätze zu erhöhen. Milton Friedman erklärte berühmt, dass "Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist". Wenn also die Preise rapide steigen, wie jetzt, neigen die Menschen dazu, die Ursache in einer Erhöhung der Geldmenge zu sehen. Dann schauen sie sich ein Diagramm der Geldmenge an und denken, der Fall sei klar und eindeutig. Nicht so schnell.Die Preise können auch durch nicht-monetäre Kräfte steigen. Heute sind es drei große Kräfte, die die Preise in die Höhe treiben. Das sind die Beschränkungen für grüne Energie, das Lockdown-Schleudertrauma und der Handelskrieg. Ein gutes (tragisches) Beispiel für den ersten Punkt findet sich im Vereinigten Königreich. Dort wurde ein Gesetz zum Verbot von Hydrofracking zur Gewinnung von Erdgas erlassen, was im Wesentlichen das Ende der heimischen Produktion bedeutete.