Hier wird Geschichte geschrieben

Um Lenin zu paraphrasieren: Es vergehen Jahrzehnte, in denen nicht viel passiert, und dann geschehen in wenigen Wochen die Veränderungen eines Jahrzehnts. Nun, hier sind wir nun. Erst letzte Woche haben wir über den Ausbruch der Edelmetallpreise an der COMEX geschrieben. Jetzt jedoch stehen wir am Rande einer epochalen Veränderung der Preisstruktur. Die jüngste Entwicklung bei Nickel und anderen Basismetallen hat die betrügerischen Risse aufgedeckt, die dem digitalen Derivat- und Mindestreserve-Preissystem innewohnen, und die Welt nimmt dies zur Kenntnis.In den letzten Jahren haben wir Sie gebeten, Palladium zu beobachten, da es potenziell der Schlüssel zum Aufbrechen des Preiskartells zwischen London und New York ist. Könnte ein Ausbruch und ein Short-Squeeze bei diesem Metall dazu führen, dass die Investmentwelt die fraktionierte Reserve und die Just-in-Time-Liefermethoden des auf Derivaten basierenden Preisbildungssystems, das bei allen Metallen angewandt wird, in Frage stellt? Angesichts der Tatsache, dass über 40% der weltweiten Palladiumproduktion aus Russland stammen, ist dies immer noch eine sehr reale Möglichkeit. Aber heute geht es um Nickel. Inzwischen haben Sie von der extremen Preisbewegung und dem Short-Squeeze der letzten Tage gehört. Falls nicht, finden Sie hier einen Chart, der Ihre Aufmerksamkeit erregen wird:Während ich dies am Dienstagmorgen schreibe, ist der Preis nach oben begrenzt und Nickel wird derzeit überhaupt nicht gehandelt. Aber hier ist die Sache, die London Metals Exchange (LME) ist der Ort, an dem der Preis derzeit gesperrt ist. Diese Börse hat sich in den letzten Wochen bei sechs Basismetallen - darunter Nickel - offen in Backwardation (Verknappung) befunden und versucht nun, die Handelsregeln zu ändern, um einen vollständigen Zusammenbruch ihres Preissystems zu verhindern. Nun gab die LME bekannt, dass der gesamte Nickelhandel eingestellt und sogar einige legal abgewickelte Geschäfte storniert wurden. Storniert! Die Börse "zieht auch eine mögliche mehrtägige Schließung in Betracht". Siehe die offizielle Mitteilung unten:Wenn dies nicht zur Beruhigung der Lage beiträgt und wenn die anderen Basismetalle bald in eine ähnliche Situation geraten, wird die LME mit einem Ereignis konfrontiert, das dem Aussterben gleichkommt. Während dies für alle Short-Positionen und alle, die eine kurzfristige Lieferung des physischen Metalls benötigen, katastrophal sein wird, hat dieses Ereignis - sollte es eintreten - auch das Potenzial, das Mindestreservesystem der Bullionbanken und System der digitalen Preisgestaltung für Gold und Silber endlich zu brechen.Warum? Weil, wie wir vielleicht schon sehen, sobald die globale Investmentgemeinschaft herausfindet, dass das alles ein Betrug ist - dass es bis zu 100 digitale/vorgetäuschte Unzen für jede physische Unze gibt, die das Preissystem unterstützt - das Vertrauen schnell zusammenbrechen wird. Es wird einen Run auf physisches Edelmetall geben, und nur diejenigen, die es in der Nähe haben, werden als tatsächliche Besitzer ausgemacht werden. Diejenigen, die über börsengehandelte Fonds, nicht zugewiesene Konten, Terminkontrakte und Ähnliches verfügen, werden allesamt auf dem Trockenen sitzen. Das sollten Sie nicht sein!Dies sind wahrhaftig beispiellose Zeiten, und wie Lenin sagte, vollziehen sich Jahrzehnte der Geschichte in einer Zeitspanne von Wochen. Die USA und die EU arbeiten daran, Russland zu isolieren, indem sie es aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausschließen. Russland wird sich bald an China und andere Länder wenden, um seine Ressourcen zu vermarkten, und dann neue Währungsplattformen für den Handel einrichten. Der Verfall der westlichen Fiatwährungen wird sich beschleunigen, und die Herausnahme des russischen Angebots an Basismetallen und Edelmetallen aus dem derzeitigen Preissystem wird wahrscheinlich zu dessen Zusammenbruch führen. Wir haben seit über einem Jahrzehnt vor diesen Eventualitäten gewarnt, aber jetzt ist es an der Zeit, sich endlich vollständig auf diese Ereignisse vorzubereiten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 8. März 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.