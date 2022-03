Kitco-Umfrage: Stimmung in Gold bleibt stark, trotz Rückgang

Die Goldfutures verzeichneten ihre schlimmste Woche seit November, doch die Stimmung am Markt bleibt stark, da sich der Preis in einem Umfeld wachsender Unsicherheit und Volatilität klar über 1.900 Dollar zu halten scheint. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere vier (25%) Analysten blieben bearisch gegenüber Gold eingestellt, während drei (19%) eher neutral blieben.Außerdem gaben auch 822 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 560 (68%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 147 (18%) erwarten einen Preisrückgang, während 155 (14%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de