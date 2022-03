Goldpreis klettert wieder; Friedensgespräche zeigen Fortschritt

Der Goldpreis legt am Mittwochmorgen in Asien leicht zu, blieb aber in der Nähe des in der vorherigen Session erreichten 1-Monatstief, berichtet Investing.com . Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zeigten Fortschritte und schmälerten die Attraktivität des gelben Metalls als sicherer Hafen. Ein schwächerer Dollar und sinkende Renditen schränkten die Verluste jedoch ein.Die Ukraine und Russland haben am Dienstag in Istanbul ihre persönlichen Friedensgespräche wieder aufgenommen. Bei diesen Gesprächen versprach Russland, die Militäroperationen um Kiew und eine weitere Stadt zu reduzieren. Die USA warnten jedoch, dass die Bedrohung noch nicht vorbei sei, auch wenn die Ukraine als Zeichen des Fortschritts die Annahme eines neutralen Status vorschlug.Im asiatisch-pazifischen Raum erklärte das japanische Finanzministerium, dass es als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine Goldlieferungen nach Russland verbieten werde. Von dort veröffentlichte Daten zeigten auch, dass die Einzelhandelsumsätze im Februar 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8% gesunken sind.© Redaktion GoldSeiten.de