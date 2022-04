EnviroGold Global schließt 2. Tranche der Privatplatzierung ab und nimmt 4,8 Mio. CAD an Wachstumskapital ein

TORONTO, 11. April 2022 - EnviroGold Global Ltd. (CSE: NVRO | OTCQB: ESGLF | FWB: YGK) (EnviroGold Global oder Unternehmen), ein Unternehmen für saubere Technologien, das den Übergang der Welt zu einer Kreislaufwirtschaft durch die Produktion von Metallen ohne Bergbau beschleunigt, freut sich, den Abschluss der zweiten Tranche einer im März 2022 angekündigten Privatplatzierung bekannt zu geben. Im Rahmen der ersten und der zweiten Tranche wurde ein Gesamterlös von 4.867.527,29 CAD erzielt.Zoya Shashkova, CFO von EnviroGold Global, äußerte sich zur Finanzierung folgendermaßen: Wir freuen uns sehr, den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung bekannt geben zu können. Unsere Fähigkeit, trotz verstärkter Marktunsicherheit und -volatilität erhebliches Eigenkapital beschaffen zu können, ist ein Beweis für das Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und in die Fähigkeit unseres erstklassigen Teams, unsere Verpflichtungen zu realisieren. Wir wissen die anhaltende Unterstützung unserer Investoren und strategischen Berater zu schätzen. EnviroGold Global ist finanziell gut aufgestellt, um seinen strategischen Plan umzusetzen, Metalle ohne Bergbau zu produzieren, beginnend mit dem Projekt des Unternehmens zur Wiederaufbereitung der Hellyer-Abraumhalden im vierten Quartal 2022. (Link - https://bit.ly/3E5CY3n)In Verbindung mit der ersten und zweiten Tranche der Privatplatzierung begab das Unternehmen 11.870.018 Einheiten (Einheiten). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) zum Preis von 0,41 CAD pro Stammaktie sowie einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Jahres ausgeübt und zum Preis von 0,48 CAD pro Stammaktie gegen eine zusätzliche Stammaktie eingelöst werden.Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss gebunden. Die Vermittlungsprovisionen für die Privatplatzierung betrugen insgesamt 191.542,98 CAD (zzgl. 11.894,99 CAD HST); außerdem wurden 467.178 Warrants mit zweijähriger Laufzeit und 0,41 CAD-Ausübungspreis an qualifizierte Parteien begeben.Keine der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (Gesetz von 1933) registriert, und keine werden in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, sofern keine Registrierung oder geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.Fünf Insider (die Insider) des Unternehmens beteiligten sich an der Privatplatzierung und haben entweder direkt oder indirekt insgesamt 421.019 Einheiten (Bruttoerlös von 172.630,09 CAD) erworben. Die Privatplatzierung ist von den Anforderungen betreffend die Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) ausgenommen, und zwar aufgrund der Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der Marktwert der Vergütung für die Wertpapiere des Unternehmens, die an die Insider begeben werden, nicht mehr als 25 % seiner Marktkapitalisierung entspricht.EnviroGold Global (CSE: NVRO) (OTCQB: ESGLF) (FWB: YGK) ist ein CleanTech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig eine führende Position in den Bereichen ESG und Kreislaufwirtschaft einzunehmen, indem es Minenabfälle (Tailings) gewinnbringend aufbereitet und saniert, um wertvolle, kritische und strategische Metalle - einschließlich Gold, Silber, Kupfer und Nickel - zurückzugewinnen. Unter der Leitung von CEO Dr. Mark Thorpe ist das Unternehmen strategisch so positioniert, dass es eine soziale Lizenz erhält und beibehält, während es den geschätzten Wert von 3,4 Billionen US-Dollar an In-situ-Metallen in den weltweiten Abraumhalden nutzt. Dr. Thorpe ist auch Chairman des Canadian Mining Innovation Council.Die Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst die Identifizierung, Qualifizierung und Entwicklung von Aufbereitungsmöglichkeiten für Abraumhalden, wobei in der Regel Abraumhalden mit mindestens 6 Mio. Tonnen an Tailings und einem Brutto-Metallwert von 124 $/Tonne an Tailings ins Auge gefasst werden. Das Unternehmen hat bisher über 300 Abraumhalden weltweit untersucht und durch weitere Marktsegmentierung potenzielle Ziele mit einem Bruttometallwert von über 10 Milliarden USD identifiziert.EnviroGold Global erwirbt die Metallgewinnungsrechte für Abraumhalden, indem es ein Geschäftsmodell mit Gewinnbeteiligung einsetzt, um ein attraktives Wertangebot für die Eigentümer der Halden zu schaffen. Das Low-CAPEX-Geschäftsmodell des Unternehmens ist so konzipiert, dass es einen hohen freien Cashflow und einen hohen IRR-Zielwert generiert und gleichzeitig die Risiken der traditionellen Exploration und Gewinnung eliminiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Metalle mit einem um bis zu 96 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als herkömmliche Metallproduzenten produzieren und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des herkömmlichen Bergbaus reduzieren kann.Mit Stand vom Januar 2022 hat das Unternehmen acht Großprojekte in seiner globalen Projektpipeline, darunter zwei Großprojekte unter Vertrag und sechs weitere Großprojekte in verschiedenen Stadien kommerzieller Verhandlungen und detaillierter technischer/wirtschaftlicher Prüfung.Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produktion von Edelmetallen (Gold und Silber), Metallen für saubere Energien und Batteriemetallen (Kupfer, Blei, Zink) im Jahr 2022 aufgenommen wird und beabsichtigt, bis 2025 sieben Großprojekte in die kommerzielle Produktion zu überführen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (Link - https://www.envirogoldglobal.com/) und in der öffentlich zugänglichen Unternehmenspräsentation (Link - https://www.envirogoldglobal.com/wp-content/uploads/2022/01/NVRO-Corporate-Deck-22251.pdf)Dr. Mark B. Thorpe,m Chief Executive OfficerTelefon: +1 416 777 6720E-Mail: mark.thorpe@envirogoldglobal.comJuan Carlos Giron Jr., Senior-Vice-PresidentTelefon: +1 416 777 6720E-Mail: juan.giron@envirogoldglobal.comWebsite: www.EnviroGoldGlobal.comWeder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Es besteht keine Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem World Resources Institute oder dem Greenhouse Gas Portal, und nichts in dieser Pressemitteilung sollte so ausgelegt werden, dass es eine Befürwortung durch das World Resources Institute oder das Greenhouse Gas Portal nahelegt.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinnprognosen, wirtschaftliche Prognosen, Prognosen für den operativen Betrieb und zukünftige Investitionsbeträge. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.Bei den grafischen Darstellungen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um ungefähre Darstellungen, die von den festgelegten gesetzlichen Grenzen abweichen können.Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder kann Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über die erwarteten Bedingungen des Projekts zur Wiederaufbereitung der Hellyer-Abraumhalden und dessen Abschluss, die Arbeitsbeziehung des Unternehmens mit dem/den Eigentümer(n) der Hellyer-Abraumhalden, die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts zur Wiederaufbereitung der Hellyer-Abraumhalden und Aussagen über etwaige verbleibende Edelmetalle als Nebenprodukt der Sanierung, die Erweiterung der Wiederaufbereitungspipeline des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, den weltweiten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: der Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; der fortgesetzten kommerziellen Lebensfähigkeit und dem Wachstum in der Branche für saubere Technologien und die Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen; der fortgesetzten Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; der fortgesetzten Entwicklung von Technologien für saubere Technologien und die Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen; und dem weiteren Wachstum des Unternehmens. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, den weltweiten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Ressourcen zu beschleunigen; die Risiken, die mit der Bewertung der metallurgischen Rückgewinnungsraten von Minenabgängen und -abfällen und den damit verbundenen volumetrischen Bewertungen verbunden sind; die Risiken, die mit der Bergbau- und Bergbauabfall-Recyclingbranche im Allgemeinen verbunden sind; der verstärkte Wettbewerb auf dem Markt für saubere Technologien und Abfallwiederaufbereitung; die potenzielle Unrentabilität des Marktes für saubere Technologien und die Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen; die falsche Einschätzung des Wertes und des potenziellen Nutzens verschiedener Transaktionen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Wiederaufbereitung von sauberen Technologien und Bergbauabfällen; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall von sauberen Technologien und der Wiederaufbereitung von Abfällen; und Risiken im Zusammenhang mit der potenziellen Unfähigkeit des Unternehmens, seine Wiederaufbereitungspipeline zu erweitern.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider, die sich danach noch ändern können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!