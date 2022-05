Robert Eadie (Starcore International Mines Ltd.) Interview - Diese Zahlen wecken Begehrlichkeiten!

Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM, WKN: A2AACF) exploriert seine Projekte und optimiert die Produktion. El Creston, ein primäres Moly-Projekt, verfügt auch über gute Goldgehalte und sogar Kupfer. Mittels IP-Untersuchung will man den Porphyr untersuchen. Das aktuelle Explorationsprogramm umfaßt 2 Mio. $, davon eine Mio. für San Martin und 500.000 für El Creston. Starcore wird nur anhand der Produktion bewertet und erhält keinen Wert für El Creston und Ajax. Seitens der Produktion konnten die Gehalte gesteigert werden. Die letzten Finanzzahlen sind verzerrt, da eine Lieferung wenige Tage verspätet war und ins nächste Quartal fiel. Ein Informationsschreiben von Semper Recursos Naturales S.A. de C.V. mit einem Preis von 35 Cents pro Aktie wurde vom Vorstand abgelehnt.• 0:00 Intro• 1:35 Bei El Creston wurde erneut Gold gefunden in einem hydrothermalen System• 2:00 Am Ende der Bohrungen wurde auch Kupfer gefunden, es stand nie im Focus• 4:00 Starcore verkaufte eben eine Royalty für 1,6 Mio. $, womit das 2 Mio. $ Explorationsprogramm fast finanziert ist• 6:20 Starcore wird nur als Produzent bewertet und erhält keinen Wert für El Creston und Ajax• 7:55 Die Produktion im letzten Quartal zeigt gute Gehaltsverbesserungen, sinkende Kosten je Tonne• 9:35 Die Finanzzahlen per 31. Januar sind verzerrt• 11:20 Eine Informationserklärung (kein Angebot) mit einem Preis von 35 Cent wurde veröffentlicht und an den Vorstand herangetragen, der abgelehnt hat• 12:45 Der Vorstand ist dem Shareholder Value verpflichtet und für sinnvolle Angebote offenIn den letzten 20 Jahren war Herr Eadie aktiv an börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, die über 100 Millionen Dollar für verschiedene Explorations- und Entwicklungsprojekte auf der ganzen Welt aufbrachten. Im Laufe der Jahre hat Herr Eadie ein beeindruckendes Netzwerk von Kontakten in Europa, Nordamerika und Asien aufgebaut und sich einen Ruf als Katalysator hinter verschiedenen erfolgreichen Start-up-Ressourcenunternehmen erworben. Er bringt ein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in den Vorstand ein und trifft Führungsentscheidungen, die auf langfristigem, nachhaltigem Wachstum basieren. (Quelle: Starcore Webseite)Wir haben eine strategische Mischung aus erfahrenen Fachleuten und altgedienten Veteranen in Bereichen wie: Unternehmensfinanzierung, internationales Recht, Ingenieurwesen und Geologie. Insgesamt bringt das Management von Starcore über 100 Jahre Erfahrung im Bereich der Mineralexploration und -erschließung mit. Management und Direktoren betrachten den Dialog als den Schlüssel zum Aufbau langfristigen, nachhaltigen Wachstums für unsere Investoren. (Quelle: Starcore Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.