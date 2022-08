"Die am meisten überbewertete Silbermünze der Welt"

Auch wenn der Silberpreis begonnen hat, sich von seinen Jahrestiefstständen zu erholen, bleibt das weiße Metall eines der besten Schnäppchen im Anlageuniversum. Nur wenige andere Vermögenswerte sind auf historischer Basis so günstig wie Silber heute. Es ist ein günstiger Zeitpunkt für Anleger, Edelmetallen den Vorzug vor Finanzanlagen und Silber den Vorzug vor Gold zu geben.Das Gold-Silber-Verhältnis liegt derzeit bei 89:1, was bedeutet, dass eine Unze Gold 89 Mal so viel kostet wie eine Unze Silber. Noch im Jahr 2011 sank das Gold-Silber-Verhältnis auf 30:1, als die Silberpreise in die Höhe schnellten. Darüber hinaus war das Verhältnis in der Vergangenheit oft noch enger. Silber ist auf dem aktuellen Niveau ein fantastisches Wertangebot. Allerdings sind nicht alle Silberprodukte, die den Anlegern zur Verfügung stehen, echte Kaufargumente. Einige sind sogar überbewertet. Dies gilt insbesondere für eine Anlagemünze, die sich trotz des außergewöhnlich geringen Werts, den sie seit 2020 bietet, nach wie vor schockierender Beliebtheit erfreut.Zunächst einmal sollten Silbersammler besonders vorsichtig mit Münzen sein, die von numismatischen Händlern als "selten" angepriesen werden. Für solche Produkte werden saftige Aufschläge auf den Kassapreis verlangt, die Geld-/Briefspannen sind enorm und oft sind sie nicht einmal besonders selten oder sammelwürdig. Die von der US Mint hergestellten Silbermünzen der American-Eagle-Serie sind jedoch weder selten noch unbedingt ein Sammlerstück. Warum also werden sie jetzt für rund 70% über ihrem Silberschmelzwert verkauft?Seit der COVID-19-Lockdowns im Jahr 2020 hat es die US Mint immer wieder versäumt, genügend Silbermünzen zu produzieren, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die Verantwortlichen der Münzanstalt machen dafür Störungen in der Versorgungskette und Engpässe bei den Silberrohlingen verantwortlich, aus denen schließlich die Münzen geprägt werden.Andere Münzprägeanstalten (einschließlich staatlicher Prägeanstalten) auf der ganzen Welt hatten jedoch keine derartigen anhaltenden Probleme bei der Beschaffung von Rohlingen oder der Einhaltung der Produktionsziele. Nicht einmal annähernd. Vor allem die privaten Münzprägeanstalten haben sich schnell auf die veränderten Marktbedingungen eingestellt und versorgen den Edelmetallmarkt mit einer Vielzahl von Ronden und Barren, um den Mangel an Eagles auszugleichen.Die US Mint scheint, wie andere US-Regierungsbehörden auch, auf der Grundlage einer unflexiblen Befolgung festgelegter Standards und Verfahren zu arbeiten. Infolgedessen sind die Bürokraten der Münzanstalt nicht in der Lage oder nicht willens, kreative Wege zur Steigerung der Produktion zu finden. Da sie bei den Rohlingen stets von der Hand in den Mund leben, haben sie sich ausdrücklich geweigert, in Zeiten geringerer Nachfrage Überschüsse an Rohlingen anzulegen. Gott bewahre, dass die US Mint tatsächlich zusätzliches Silber im Regal liegen hat!Darüber hinaus liefert derzeit nur die Sunshine Mint Rohlinge an die U.S. Mint für ihr Silver-Eagle-Programm. Berichten zufolge ist es schwierig, mit der US Mint zusammenzuarbeiten... und daher sind nur wenige private Münzanstalten in den USA daran interessiert, die Silberproduktion an die staatlichen Einkaufsmanager umzuleiten, wenn sie bereits mit der privaten Nachfrage mehr als überfordert sind. In diesem Jahr hat die Münzanstalt bisher nur 11,6 Millionen Unzen American Eagles in Silberbarren zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Das ist etwa die Hälfte dessen, was in den ersten sieben Monaten der vergangenen Jahre geliefert wurde, als die Nachfrage nach Silberbarren ähnlich stark war.Es kommt noch schlimmer. Die Beamten der US Mint verstoßen tatsächlich gegen ihre gesetzliche Pflicht, genügend Münzen herzustellen, um die Marktnachfrage zu befriedigen. Das Gesetz (31 U.S. Code § 5112(e)) besagt, dass der Finanzminister Münzen in einer Qualität und Menge prägen und ausgeben muss, die er für ausreichend hält, um die öffentliche Nachfrage zu befriedigen, und zwar (1) mit einem Durchmesser von 40,6 Millimetern und einem Gewicht von 31,103 Gramm; (2) mit einem Gehalt an Feinsilber (999); (3) mit einem Motiv, das (A) auf der Vorderseite die Freiheit symbolisiert und (B) auf der Rückseite einen Adler zeigt.Der Finanzminister darf die ausreichenden Mengen "bestimmen", so dass das Mandat der "Prägung" sehr subjektiv ist. Der Markt hat jedoch eindeutig festgestellt, dass die Menge der geprägten Silver Eagles unzureichend ist. Aufgrund der Stümperei der Münzanstalt und der Produktionsdefizite werden für Silver Eagles extrem hohe, numismatisch anmutende Aufschläge verlangt. Aufgrund der Trägheit, die sich aus der früheren Glaubwürdigkeit und Beliebtheit der Münze ergibt, ist die Nachfrage auch heute noch groß - trotz der himmelhohen Aufschläge auf den Spot-Silberpreis.All dies macht die Silver Eagles, in der Immobiliensprache, zum überteuerten Haus in der Nachbarschaft. Das Ergebnis ist, dass es in der Nachbarschaft von Silberbarren eine Vielzahl besserer Kaufmöglichkeiten gibt - und wertorientierte Anleger wenden sich zunehmend anderen Optionen zu.Verschiedene andere Silbermünzen, Ronden und Barren, die die gleiche Reinheit von 99,9% wie die Eagles aufweisen, können in vielen Fällen mit einem Preisnachlass von bis zu 10 Dollar je Unze gegenüber den Eagles erworben werden! Wenn Sie jetzt Silver Eagles kaufen, verzichten Sie auf bis zu 50% des möglichen Gewinns, wenn Sie sie später wieder verkaufen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Großteil dieser zusätzlichen 10 Dollar je Unze wieder hereingeholt werden kann.Tatsächlich haben die derzeitigen Besitzer von Silver Eagles eine potenziell brauchbare Arbitragemöglichkeit. Sie können ihre Eagles an Money Metals für 9 Dollar über dem Spotpreis verkaufen - dem höchsten jemals für Silver Eagles gebotenen Preis - und das zusätzliche Geld für den Kauf von privat geprägten Anlageprodukten oder anderen staatlichen Münzen verwenden. Der Nettovorteil eines Umstiegs von den Eagles zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt auf kostengünstigere Formen von Silber besteht darin, dass man mehr Unzen besitzt, ohne neues Geld einsetzen zu müssen.Es besteht die Möglichkeit, dass das Angebot an verfügbarem physischem Silber knapper wird. In den letzten Wochen sind die Silberbestände an der Benchmark-Börse London Bullion Market Exchange rapide gesunken - eine echte Silberknappheit besteht derzeit jedoch nicht. Dennoch müssen die Spotpreise für Silber möglicherweise steigen - vielleicht sogar sehr viel höher -, damit der Markt das physische Angebot und die Nachfrage im Gleichgewicht halten kann.Sollte es tatsächlich zu einer Silberknappheit kommen, dann ist es theoretisch möglich, dass der gesamte Markt für Einzelhandelsbarren anfängt, mehr wie Silver Eagles zu handeln, da alle verfügbaren Münzen, Ronden oder Barren mit einem Aufschlag bewertet würden. Im Moment sind die meisten Silberprodukte für den Einzelhandel jedoch noch günstig zu haben. Wenn Sie keine besonderen Gründe haben, empfehlen wir Ihnen, die heute "am meisten überbewertete Silbermünze der Welt" nicht zu kaufen, bis sich die Bedingungen ändern.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 17. August 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.