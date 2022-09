Defla MAX - Wütende FOREX- Maschinen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Die FED therapiert Mangel an Gütern mit drakonischen Zinserhöhungen, also mit Nachfragesenkungsschocks mit dem Dampfhammer. Treffen wird sie die Immobilienblase und die Staatsschuldenblase. Diese Zinserhöhungen ließen den USD in Rekordhöhen steigen.Und diese Zinserhöhungen produzieren Paranoia bei großen Marktteilnehmern. Diese Paranoia wiederrum führt dazu, dass man Kauf-/ Verkaufsmaschinen statt Personal benützt und diese Maschinen dümmlichst im: Eingang auf Alpha- Feeds (Überschriften elektronisch lesbarer Art in Börsennews) und im Ausgang auf USD Stärke (USDX) programmiert: USDX (US-Dollar Index) runter → kaufe alles Andere. USDX (US-Dollar Index) rauf → verkaufe kaufe alles Andere.Der USDX besteht aus 57,6% aus EUR USDund absolut jeder Chart sieht im Impuls wie dessen Kopie ausAktienAnleihenGoldCryptosÖlErdgas LNGDie USD-Verbraucherpreise (Headline CPI) kamen mit plus 0,1% vs. minus 0,1% Erwartung herein. Die US-Produktionspreise (Headline PPI) kamen mit minus 0,1% vs. minus 0,1% Erwartung herein.Erstere DEFLATORISCH zweitere nicht genug DEFLATORISCH und deswegen lösten die oben beschriebenen Maschinen von Paranoikern, welche die FED zu Paranoikern gemacht hat, den ganzen Zinober von dieser Woche aus.Rückschlüsse auf einzelne Assets in diesem Umfeld (bullisch wie bärisch) sind in diesem Umfeld Zeitverschwendung. Es geht nur um die X-Achse, also um den USD, der auf der X-Achse der Charts steht.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.